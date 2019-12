Coruptia ucide inca o data! Cum functiona "Reteaua epoletilor" din dosarul permiselor de port-arma eliberate ilegal

Impuscat din greseala

Persoane analfabete sau care nici macar nu s-au prezentat la examenul auto au ajuns la volanul unui autoturism. De-a lungul timpului, astfel de fabrici de permise au fost descoperite si in alte orase.Un caz aproape similar este si in ancheta derulata la Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase (SAESP), din cadrul IPJ Caras-Severin.Un barbat de 27 de ani din judecatul Caras -Severin si-a impuscat din greseala fratele in varsta de 16 ani in timpul unei vanatori. Se intampla in noaptea de 14 -15 august 2019, intr-un lan de porumb situat intre localitatile Iaz si Ciuta din judetul Caras-Severin.," a strigat copilul, inainte de a intra in coma. Barbatul a sunat disperat la 112, pentru a chema ambulanta. Cazul a fost mediatizat in presa locala in luna august 2019.", declarau reprezentantii Inspectoratului Judetean de Politie Caras-Severin.Politistii au stabilit ca barbatul de 27 de ani care l-a impuscat pe fratele sau avea permis de port-arma.Ce nu se stia insa la acel moment este ca vanatorul de ocazie facute un curs formal de instruire teoretica si practica in domeniul armelor si munitiilor.Cazul uciderii din greala a minorului este prezentat de procurorul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) in referatul in care a cerut arestarea mai multor persoane implicate in dosarul procurorilor privind permisele port-arma eliberate ilegal de la Caras-Severin.", explica DIICOT.Cinci persoane au fost arestate preventiv in acest caz.Anchetatorii spun ca este vorba de un grup infractional organizat avand drept scop nerespectarea regimului armelor si munitiilor de catre persoane apropiate membrilor grupului sau de catre persoane dispuse sa ofere diferite sume de bani sau alte foloase pentru a obtine dreptul de a procura si detine arme.Cele cinci persoane arestate sunt mai multi fosti si actuali ofiteri din Ministerul de Interne, dar si afaceristi., fost ofiter in cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmerie, administrator al firmei Pop Tir SRL. Potrivit DIICOT: acesta s-ar fi impus ca lider al grupului, nu atat prin aptitudini de lider de grup, desi anterior a manageriat o structura din cadrul IJJ Caras-Severin), cat prin aceea ca a fost cel care a avut ideea initierii unui asemenea grup.Acesta ar fi avut ideea cooptarii unor ofiteri din cadrul SAESP Caras-Severin. El s-ar mai fi impus ca lider al gruparii si datorita aportului material, fiind cel care a infiintat scoala care asigura eliberarea certificatelor de absolvire a cursurilor teoretice si practice necesare obtinerii permisului de port arma, fiind singura scoala de acest gen din judetul Caras-Severin., fost colonel de politie in cadrul SAESP Caras-Severin, in prezent angajat la firma Pop Tir SRL, administrata de Ioan Pop. Potrviit DIICOT, el ar fi fost cel care a creat puntea de legatura intre scoala si fostii colegi fiind cel care ar fi asigurat ca timp de trei ani subiectele la examenul de absolvire a cursului sa fie dintr-un un lot de 60 de subiecte cu tot cu raspuns intocmite de el.", sustine DIICOT., comisar si seful Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase (AESP) din cadrul IPJ Caras-Severin. Ar fi asigurat in cadrul serviciului pe care il conducea protectia grupului infractional, asigurandu-le mereu promovabilitatea la concurs a cursantilor prin acceptarea ca in fiecare concurs setul de 20 de intrebari sa fie dintr-un lot de 60 de intrebari intocmite chiar de Nicolae Cernea, intrebari ale caror raspunsuri erau comunicate cursantilor inainte de examen.", explica DIICOT., afacerist. Potrivit DIICOT, omul de afaceri era la un pas sa fie cercetat pentru braconaj, dupa ce a impuscat un cal si un vitel. Pentru a scapa de acesta, a apelat la angajatii SAESP Caras-Severin pentru a-l ajuta cu diverse documente. Este cel care se lauda cu relatii pe care le avea la varful PSD, iar in discutii ii pomeneste pe Mihai Fifor si Ion Mocioalca."De asemenea apreciem ca lasarea in libertate a numitului Negru Florin are o rezonanta negativa sporita in randul societatii atata timp cat un om ucide doua animale, nu recunoaste fapta comisa, incearca sa ingreuneze tragerea sa la raspundere penala, detine fara drept o lunga perioada de timp o arma neletala si", mai arata DIICOT., agent in cadrul SAESP Caras-Severin. Potrivit DIICOT, subofiterul ar fi aderat la aceasta grupare, iar cu permisiunea sefului sau direct, Stefan Radu, ar fi indeplinit acte contrare sarcinilor de serviciu si ar fi sprijinit diverse persoane in obtinerea de certificate/adeverinte/bonuri de consignatie false.Alti trei subofiteri din cadrul SAESP Caras-Severin sunt cercetati in libertate de anchetatori in acest caz pentru acuzatii similare celor lui Nicolae Miculescu.Printre cei cercetati in libertate este si prefectul demisionar al judetului Caras-Severin, Matei Lupu, suspectat de abuz in serviciu, dupa ce ar fi intervenit in favoarea unor apropiati.Procurorii sustin ca la grupul infractional organizat au aderat de-a lungul timpului numeroase persoane, autori ai infractiunii de nerespectare a regimului armelor si munitiilor, cei care in schimbul taxei de inscriere la scoala solicitau in fapt obtinerea fara drept a unui permis de port-arma si implicit detinerea fara drept a unei arme letale sau neletale.Este vorba de un fapt de un pericol social concret major "".Procurorii DIICOT dau exemplu cazul unuia dintre clientii acestei retele. Este vorba de fostul primar al orasului Bocsa, Pascu Patriciu Mirel (PSD).Anchetatorii il descriu pe acesta drept o "Pascu a detinut pana in anul 2018 o arma neletala - pistol cu bila de cauciuc marca Mauser. Permisul de arma are o valabilitate de 5 ani, iar daca acest termen expira, arma ar trebui predata la un armurier autorizat, pana se prelungeste valabilitatea permisului. Lucru pe care primarul nu l-ar fi facut.Procurorii spun ca Pascu ar fi apelat la seful SAESP Caras-Severin pentru a rezolva rapid aceasta problema.Deoarece exista riscul unui dosar, pentru ca nu a depus arma la timp, angajatii de la SAESP Caras-Severin ar fi falsificat mai multe documente din care reiesea ca arma ar fi fost depusa la armurierul autorizat Pop Tir Sportiv SRL inainte de expirarea perioadei de valabilitate.Potrivit datelor din ancheta, din analiza conversatiilor redate, rezulta ca Stefan Radu ar avea cunostinta de faptul ca in biroul sau ar putea fi "bagata" tehnica de interceptare.Din acet motiv, politistul vorbeste in soapta ori de cate ori ar exista aspecte care l-ar putea incrimina.Totusi, acesta "pica" pe intercepari. De exemplu, in septembrie, ii pretinde unui posesor de permis de port-arma un expressor de cafea.", solicita comisarul.Solicitarea ar fi fost indeplinita, potrivit DIICOT. In schimb, comisarul ii spune subordonatului responsabil de acest caz sa se ocupe urgent de cel care i-a dat expressorul.Desi agentul ii transmite ca dosarul este incomplet si ca "Ii lipsesc multe!", Stefan Radu ii spune: "Pune stampila".Politistul este interceptat si in momentul in care intervine la un medic, pentru ca o prietena sa-si faca mai repede fisa medicala in vederea preschimbarii permisului de conducere.Deoarece coada era mare, aproximativ 17 persoane, Stefan Radu suna la medic: "", "" sau "", a venit raspunsul.Acuzatiile oficiale in acest acz sunt de constituire a unui grup infractional organizat, nerespectarea regimului armelor si munitiilor, divulgarea informatiilor secrete de serviciu sau nepublice, fals intelectual si uz de fals si mai mute infractiuni de coruptie (luare si dare de mita, cumparare de influenta, trafic de influenta si abuz in serviciu).Procurorii investigheaza modul in care s-au intocmit documentele, atat de catre societatea comerciala, cat si de institutiile statului.de absolvire a cursului de pregatire teoretica si practica pe linie de arme si munitii prin care atesta ca reala participarea titularului de certificat la aceste cursuri, desi cursurile si pregatirea practica nu au fost efectuatenecesare prelungirii permisului de port-arma care atesta participarea persoanelor in cauza la sedinte anuale de tragere intr-un poligon autorizat pentru arme neletale si pentru arme letale, desi adeverintele au fost intocmite la date ulterioare datelor consemnate iar operatiunile de instruire/tragere nu au avut locin registrele aferente depunerii armelor la armurierul autorizat Pop Tir Sportiv SRL si de a elibera in fals bonurile de consignatie prin datarea retroactiva a momentului depunerii armelor cu scopul sustragerii de la urmarire penala a persoanelor care au detinut fara drept arma o perioada de timpde intrare/inregistrare a cererilor persoanelor favorizate.