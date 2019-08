Crimele de la Caracal: Afaceristul Codita este audiat la Politie, anchetatorii incep sapaturile in jurul gropilor betonate

Incep sapaturile

Rezultatele analizei ADN, publice?

Mandat, prelungit

"Am fost anuntat ca voi fi audiat astazi. Eu o sa fiu destul de deschis si o sa le dau toate explicatiile necesare," spune Codita.El crede ca fostul sef al IPJ Olt, comisarul -sef Nicolae Alexe, i-a cerut lui date deoarece firma sa i-a furnizat intotdeauna informatii corecte: "Consider lipsit de profesionalism daca a apelat doar la noi si nu a folosit si alte surse de informatii interne."Afaceristul a sustinut in continuare ca unii interlopi locali ar fi fost protejati de politisti."In doua dati, unul din sefii Politiei Caracal i-a sunat pe unul din sefii gruparii si i-a spus ce informatii le dadeam," acuza afaceristul.El a spus ca date similare, privind relatii apropiate dintre politisti si interlopi si despre scurgeri de infomatii din anchete, le-ar fi aflat si de la un procuror din cadrul DIICOT.Codita a continuat acuzatiile la adresa lui Nicolae Mirea,fostul sef al Politiei Caracal, demis in urma mediatizarii scandalului Crimelor de la Caracal.Audierea lui Codita fusese programata pentru marti, la sediul Politiei Caracal, dar a fost reprogramata. Anchetatorii i-au comunicat barbatului ca vor reveni cu o data cand va fi intrebat despre modul in care a ajutat politistii cand a disparut Alexandra Macesanu.Politistii si procurorii au revenit vineri la domiciliul lui Gheorghe Dinca din Caracal si incep primele sapaturi in jurul gropilor betonate. Asta dupa ce aparatul de scanat performant, pus la dispozitie de Inspectoratul de Stat in Constructii, a depistat, in prima faza, cateva anomalii la nivelul solului, care pot fi diferite obiecte ingropate.Anchetatorii au adus inca de ieri un buldoexcavator pentru nivelarea pamantului din curtea casei lui Gheorghe Dinca, astfel incat sa poata fi scanat mai bine cu geoscanner-ul. Ei au insemnat cu steguletele, pe sol, aceste anomalii.De asemenea, la fata locului a fost adusa si o vidanja.Tot astazi ar putea fi facute publice rezultatele preliminare ale analizei ADN in urma prelevarii de probe din resturile osoase gasite intr-o liziera din vecinatatea proprietatii lui Dinca.Amintim ca oasele au fost descoperite intr-o padure amplasata pe terenul Statiunii de cercetare si dezvoltare agricola Caracal, iar Gheorghe Dinca a sustinut ca apartin Luizei Melencu, fata disparuta in aprilie.Rezultatele antropologice au indicat deja ca ar fi vorba de ramasitele unei fete cu varsta intre 15-19 ani. Magistratii Tribunalului Olt au decis, miercuri, sa prelungeasca, la cererea procurorilor, mandatul de arestare preventiva pe numele lui Gheorghe Dinca cu inca 30 de zile, pana in 24 septembrie.Barbatul este acuzat oficial de trafic de minori, viol si omor calificat.