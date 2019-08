Crimele de la Caracal: Cine sunt interlopii care i-au trimis pe politisti pe piste gresite in operatiunea de gasire a Alexandrei

La cine a apelat Politia

Politia a oferit numerele de telefon ale suspectului si alte informatii secrete catre gruparile de infractorii care si-au impartit Oltenia, scrie cotidianul Libertatea. Mai multe grupari de interlopi controleaza Caracalul, capitala regiunii Romanati (Olt), cele mai cunoscute sunt clanurile Oaca si Vaca. Ambele au legaturi stranse grupari din Craiova si Slatina.este condusa de Nicusor Oaca, zis Nucu, si este specializata in camatarie, santaj, proxenetism, taxe de protectie, trafic de persoane si infractiuni violente.este condusa de Gheorghe Barbu, zis Gigi Vasiliev sau Vaca, si se ocupa de furturi, talharii si spargeri de locuinte., om de afaceri cu legaturi in presa si politica, considerat omul fratilor Dan si Cornel Ciocan, dezvaluie g4media.ro. Dan Ciocan este deputat PSD din 2012.Codita este conectat si la contracte publice, printr-o firma de paza pe care o controleaza. Una dintre multele afaceri pe care le are. In plus, mai scrie Libertatea , afaceristul are si o condamnare cu suspendare dupa ce si-a desfigurat un rival in bataie.Judecatorii i-au interzis dreptul de a detine firme de paza, dar Codita le controleaza prin interpusi.In incercarea de a o gasi pe Alexadra, comisarul sef Nicolae Alexe, numarul unu pe operatiuni in Politia Olt si cel care a coordonat actiunea de la Caracal, a apelat la Codita.Afaceristul a trimis insa Politia la doua adrese false ale rivalilor din clanul Oaca, in seara in care fiecare minut conta.In interviul pentru Libertatea , Codita a acuzat ca gruparea Oaca este protejata de Stefan Mirea si Daniel Huma, sefii Politiei din Caracal, demisi dupa drama recenta, dar fara a aduce dovezi concrete in sprijinul acestor afirmatii.In mai 2019, Nicolae Mirea l-a chemat in judecata pe Remus Radoi la Tribunalul Olt, intr-un proces in care cere daune morale, potrivit portalului instantelor Potrivit informatiilor Ziare.com, Codita a avut in anii 2000 mai multe conflicte cu clanul Vaca, din care a iesit invingator.In lupta pentru controlul orasului, Codita a intrat in conflict si cu Nicusor Oaca, zis Nucu.In aprilie 2019, membrii clanului Oaca au fost vizati intr-o ancheta deschisa de DIICOT Olt, iar Codita a dat o declaratie de martor in acest caz.Surse judiciare au explicat pentruca afaceristul a spus la DIICOT ca-l stie pe Nicusor Oaca din anii 2000, de cand a inceput sa desfasore primele afaceri in Caracal.Oaca s-ar fi ocupat de camatarie si avea dobanzi de 10-20% in functie de client. O alta sursa de venituri ar fi taxele de protectie, care sunt impuse unor firmelor din Caracal si satele invecinate.," spune Codita.Desi Oaca nu are niciun venit legal, interlopul detine o avere considerabila: doua vile, un apartament, masini de lux, dar si un teren in zona unitatii militare din Caracal unde urmeaza sa construiasca aproximativ 10 imobile cu etaj pentru a fi vandute.Oaca ar mai detine si un teren de aproximativ 10-15 hectare in extravilanul orasului Caracal pe care l-a inchiriat unei societati comerciale care a montat panouri fotovoltaice si pentru care primeste chirie.Interlopul ar controla si alte afaceri tot prin interpusi, asa cum ar fi cazul clubului KAO, denumirea citita invers fiind numele patronului de drept, sustin surse apropiate anchetei."In club se consuma droguri, se practica prostitutia si se planifica infractiuni," spune unul dintre martorii audiati la DIICOT.Ancheta DIICOT deschisa la Biroul Teritorial Olt a scos la iveala ca cel putin un politist este apropiat de clanul Oaca. Este vorba de Dan Dumitrescu, din cadrul Politiei Municipiului Caracal.Unul dintre membrii apropiati lui Oaca, care ofera bani cu camata, este militar la o unitatea din localitate.Mai multi martori au declarat la DIICOT ca fostul sef al Politiei Caracal, Nicolae Mirea, l-ar fi protejat pe Oaca.Potrivit marturiilor din dosar, clanul Oaca da bani cu dobanda mare, in general 100%, pe care ii recupereaza prin santaj, violente, amenintari in cazul in care se intarzie cu plata la timp a dobanzilor.", a povestit unul dintre martori.