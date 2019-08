Crimele de la Caracal: De ce Gheorghe Dinca are mai multi avocati din oficiu

"Eu nu am renuntat la acest caz"

Astfel, Gheorghe Dinca are un avocat desemnat de Baroul Dolj, care l-a reprezentat la retinere si arestare, un aparator la Bucuresti si un al treilea avocat in momentul in care se face cercetarea la fata locului in Caracal.Cum s-a ajuns aici? Primii doi avocati ai lui Gheorghe Dinca ne-au explicat sitiatia pentruAlexandru Bogdan, din Baroul Dolj, a fost primul avocat desemnat sa-l apere, din oficiu, pe Gheorghe Dinca.," spune Bogdan.Avocatul este surprins ca Gheorghe Dinca are insa un alt avocat, dupa ce cazul a fost preluat de la DIICOT Craiova la DIICOT - Structura Centrala."I se incalca dreptul la aparare in aceste conditii. Pentru ca el, avand deja un avocat desemnat, acel avocat trebuie sa se ocupe de cazul lui.Sincer sa fiu, fiind avocat din oficiu, nici eu nu m-am preocupat foarte mult sa fac scris ceva in cazul asta. Nici mie nu-mi convine sa muncesc mult pe bani putini. Doar am sesizat o problema juridica, de aparare", explica avocatul Bogdan Alexandru.Aparatorul presupune ca este posibil ca relatia sa cu presa sa fi deranjat, de aceea, nu ar mai fi fost chemat sa-l reprezinte pe Gheorghe Dinca."Atunci au cautat un alt avocat.," adauga avocatul.Bogdan Alexandru spune ca textul de lege vorbeste in cazul aparatorilor din oficiu despre asigurarea asistentei judiciare ca aceasta se face "printr-un avocat, deci nu mai multi."Potrivit acestuia, dreptul la aparare este un drept efectiv si un drept deplin, in sensul ca trebuie continuitate in aparare."Sa fie un avocat care sa fie de la inceput si pana la sfarsit, sa cunoasca foarte bine cazul si sa faca tot ce trebuie, sa nu fie abuzuri, iar inculpatul sa fie aparat corespunzator.Din punctul meu de vedere, eu nu apreciez ca este un drept la aparare asigurat daca-i schimbam avocatii in cursul urmaririi penale.," conchide Alexandru Bogdan.Al doilea avocat din oficiu al lui Dinca, Claudiu Lascoschi, este din Baroul Bucuresti."Cand se vine in Bucuresti, intru eu in dosar. Acolo, la Caracal, este altcineva, asta ar fi ideea. Acum este un avocat local acolo, la fata locului. Daca fac audieri acolo, avocatul de acolo poate sa asiste.Cand se fac audieri la Bucuresti, intru eu in dosar. Acum se fac cercetari acolo.," sustine Lascoschi.Saptamana trecuta, avocatul Bogdan Alexandru explica, intr-o declaratie pentru Mediafax , ca pentru cazul lui Gheorghe Dinca, fiind vorba de urmarire penala desfasurata si pe timpul noptii, primeste aproximativ 800 de lei.Banii sunt doar pentru asigurarea apararii pana la trimiterea in judecata a dosarului."In cazul unei urmariri penale, onorariul este, conform protocolului, de 1.254 de lei. Suma este impozabila. La final se ajunge la 800 de lei. Este aceasta suma pentru ca se acorda un spor de noapte de 100%.In cazul in care voi reprezenta clientul in instanta, pe toata perioada procesului, care poate dura cateva luni sau cativa ani, suma este la jumatatea celei pentru urmarirea penala. Cei 600 de lei se vor da pentru intreaga perioada si sunt impozitati", declara avocatul.Avocatii din oficiu primesc un onorariu minim de 313 de lei, impozabil, astfel ca un aparator din oficiu ramane, in mana, cu 300 de lei.