Crimele de la Caracal: Familia Alexandrei a depus cerere de recuzare a procurorilor DIICOT care au instrumentat cazul

Cel care a facut anuntul, vineri seara, la Antena3, este unchiul Alexandrei, Alexandru Cumpanasu, cel care a profitat de mediatizarea cazului pentru o candidatura la prezidentiale. Cumpanasu sustine ca procurorii refuza sa audieze o fosta menajera a lui Gheorghe Dinca, precum si familia acestuia, desi exista indicii ca acestia ar fi stiut de traficul de persoane."Ni se refuza aproape toate cererile pe care le-am depus (...) pentru aflarea adevarului. (...) Procurorii DIICOT spun asa: ca dispun respingerea solicitarii de audiere a membrilor familiei inculpatului Dinca Gheorghe in vederea luarii masurilor retinerii si arestarii ca fiind contrara legii.De ce este contrara legii, procurorii DIICOT nu explica. Am cerut reaudierea familiei Dinca, inclusiv a fiului cel mare al lui Dinca si a restului familiei, pentru ca la dosar (...) exista declaratia asa-zisei menajere a lui Gheorghe Dinca, luata de catre procurori in primele saptamani, in care aceasta consemneaza in scris despre cele doua luni de zile cat a fost in casa.A scris ca Dinca se ocupa cu traficul de persoane, iar o parte dintre acestea erau si fete tinere, dumneaei avand rolul de a le aranja, de a le ruja, iar fiul cel mare al lui Dinca avea misiunea de a prelua si de a le scoate peste granita in mod fraudulos fara acte sau cu acte false. Ne-au respins aceasta solicitare", a spus Cumpanasu.Din cauza respingerii cererilor, familia Macesanu a depus, vineri, prin avocat, o cerere de recuzare a procurorilor care instrumenteaza dosarul disparitiei Alexandrei si Luizei, considerand ca anchetatorii au fost impartiali in aceasta ancheta.In contextul cazului Caracal, in aceasta saptamana, procurorul Felix Banila a demisionat de la sefia DIICOT