Crimele de la Caracal: Familia Luizei Melencu protesteaza in fata sediului DIICOT

Monica Georgeta Melencu, mama Luizei, a explicat ca doreste sa fie primita in audienta de procurorul-sef interimar al DIICOT, Giorgiana Hosu, pentru a avea o discutie "civilizata"."As vrea sa stau de vorba civilizat despre ancheta. Pur si simplu, sa purtam civilizat o discutie. As vrea sa stau de vorba cu domnul procuror Patuleanu si cu doamna Hosu. Cu doamna Hosu pentru ca, atunci cand se intampla ceva, dansa iese pe posturile de televiziune si are curajul sa spuna ce se intampla. Sper sa aiba curajul sa ne acorde cinci minute", a spus Monica Georgeta Melencu.Mama Luizei a relatat ca Gheorghe Dinca a avut o altercatie, luni, cu avocatul familiei, Tonel Pop, in timpul unor audieri care au avut loc la sediul Politiei."Un inculpat a sarit la gatul unui avocat. Si nu a fost prima data. Domnul Tonel a fost avertizat de Dinca sa aiba grija ce vorbeste. O doamna avocat ii adresa intrebari. Prima data, Dinca a fost calm, dar cand l-a vazut pe Tonel s-a declansat o divergenta intre dansii. Un ofiter de politie a intervenit intre ei", a povestit Monica Georgeta Melencu.In fata sediului DIICOT se afla si bunicul Luizei, care a spus ca este dezamagit de ancheta procurorilor, el sustinand in continuare ca nepoata sa nu a fost ucisa, ci rapita si traficata.Vineri mama Luizei Melencu a fost la Cotroceni: M-a afectat discutia. Chiar am plans. A zis ca o sa fim ajutati Gheorghe Dinca a recunoscut ca a ucis-o pe Alexandra Macesanu, in varsta de 15 ani, pe data de 25 iulie, cand a surprins-o cu telefonul in mana sunand la 112 si, ulterior, i-a incinerat corpul intr-un butoi din curtea casei sale.De asemenea, el a sustinut ca a ucis-o si pe Luiza Melencu, de 18 ani, disparuta in luna aprilie, iar resturile corpului le-ar fi aruncat la marginea unei paduri de langa Caracal.In urma unei expertize ADN efectuate de INML s-a stabilit ca fragmentele osoase gasite in cenusa din butoiul metalic de la domiciliul lui Gheorghe Dinca apartin Alexandrei Macesanu, cu o probabilitate de 99,93%.INML a efectuat o alta expertiza a fragmentelor osoase descoperite langa padure, insa specialistii nu au reusit sa stabileasca cui apartine ADN-ul, astfel incat DIICOT a cerut ajutorul FBI.