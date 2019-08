Crimele de la Caracal: Gheorghe Dinca, audiat la DIICOT

Ziare.

Potrivit unor oficiali din DIICOT, la audieri a fost chemat si avocatul lui Dinca.Procurorul-sef al DIICOT, Felix Banila, a dispus joi ca DIICOT - Structura Centrala din Bucuresti sa preia de la DIICOT Craiova acest dosar , fiind invocate complexitatea cauzei, mediatizarea excesiva si resursele tehnice si umane necesare aflarii adevarului.Gheorghe Dinca a fost dus joi la Institutul National de Medicina Legala pentru a fi supus unui control medical. El s-a plans ca ar fi fost lovit de anchetatori in momentul in care acestia au intrat in locuinta lui.El este inchis la Spitalul Penitenciarului Jilava.