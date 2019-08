Crimele de la Caracal: INML dezvaluie ca e vorba de oase care apartin unei fete de 12-17 ani

Ziare.

Medicii de la Institutul de Medicina Legala (IML) au finalizat analiza antropologica a oaselor gasite la Caracal, in curtea lui Gheorghe Dinca.Alexandra Macesanu are 15 ani, iar Luiza Melencu are 18 ani.Surse judiciare au explicat ca medicii nu au stabilit deocamdata cat de vechi sunt oasele si ca, dupa aceasta etapa, legistii vor analiza dintii gasiti in curtea lui Gheorghe Dinca.Anchetatorii au descoperit acasa la Dinca fragmente osoase si dinti calcinati.Anchetatorii au reluat, vineri, cercetarile la casa lui Gheorghe Dinca din Caracal, in prezenta suspectului de crima. Anchetatorii cauta inclusiv in gropile betonate, dupa ce Dinca a oferit noi indicii la audierile de azi-noapte de la DIICOT Bucuresti.