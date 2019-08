Crimele de la Caracal: O persoana i-a cerut bani mamei Alexandrei pentru eliberarea celor doua fete. Cumpanasu: Pista este falsa

Dinca a recunoscut crimele

Mandat, prelungit

Persoana care a contactat-o pe mama Alexandrei Macesanu ar fi fost prinsa si audiata, pista fiind una falsa, potrivit lui Alexandru Cumpanasu."Dragi prieteni, de 5 zile am colaborat personal cu procurorii si serviciile de informatii pt organizarea unui flagrant in cazul unei persoane care a sunat la mama Alexandrei cerand bani pt eliberarea Alexandrei si Luizei!!!.Chiar daca speranta a fost mica totusi am sperat. Felicit DIICOT si serviciile care au colaborat la acest caz. Persoana care reclama ca detine fetele a fost prinsa si audiata!!. Din pacate este o pista falsa dar eu sper sa plateasca cu puscaria pt modul in care s-a jucat cu sentimentele familiei si sperantele tuturor!!!! Va rog sa nu difuzati vocea mamei Alexandrei!," scrie Alexandru Cumpanasu, pe Facebook.Gheorghe Dinca a marturisit ca le-a omorat pe Alexandra Macesanu (15 ani) si Luiza Melencu (18 ani) si apoi le-a ars cadavrele.Analiza INML arata ca oasele gasite de anchetatori in casa lui Dinca au ADN-ul Alexandrei.In privinta oaselor gasite intr-o padure amplasata pe terenul Statiunii de cercetare si dezvoltare agricola Caracal, la indicatiile lui Dinca, rezultatele analizei sunt asteptate in cursul zilei de vineri. In ancheta, Gheorghe Dinca a sustinut ca apartin Luizei Melencu, fata disparuta in aprilie.Rezultatele antropologice au indicat deja ca ar fi vorba de ramasitele unei fete cu varsta intre 15-19 ani.Magistratii Tribunalului Olt au decis, miercuri, sa prelungeasca, la cererea procurorilor, mandatul de arestare preventiva pe numele lui Gheorghe Dinca cu inca 30 de zile, pana in 24 septembrie.Barbatul este acuzat oficial de trafic de minori, viol si omor calificat.