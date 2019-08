Crimele de la Caracal: Procurorii au descoperit ca Dinca ar mai fi agresat sexual o minora. Surse: A recunoscut patru violuri

Cazuri similare

Pus in fata problelor, Gheorghe Dinca ar fi marturisit ca a batut-o si a violat-o pe fata si a mai spus ca a mai agresat alte trei femei, insa a refuzat sa dea detalii care sa-i ajute pe anchetatori sa le si identifice, au explicat surse judiciare citate de "Stirile TVR". Gheorghe Dinca va fi chestionat despre cea de-a treia sa posibila victima saptamana viitoare, inclusiv cu testul poligraf. Barbatul este cercetat de procurorii DIICOT pentru trafic de minori, viol si omor calificat.Intre timp, la DIICOT Craiova exista alte doua dosare, din 1999 si 2012, in care faptuitorul are acelasi mod de a actiona ca Gheorghe Dinca.Anchetatorii incearca sa vada daca sunt sau nu legaturi intre cele doua cazuri, exista insa si alte dosare de proxenetism si trafic de persoane la DIICOT Craiova, care, in acest moment, se afla intr-un stadiu incipient in ceea ce priveste cercetarea.Anchetatorii au ridicat vineri pe platforma masina cu care Gheorghe Dinca a rapit-o pe Alexandra si cu care facea taximetrie ilegala. Masina va fi dusa la expertiza, ca si prima masina, o duba.Oamenii legii au continuat sa sape in curtea lui Gheorghe Dinca, dupa ce au scanat terenul cu un aparat special, dar pana acum nu au gasit ceva concludent.