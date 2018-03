CSM a admis solicitarea lui Daniel Horodniceanu de a reveni la DIICOT Iasi dupa ce ii expira mandatul

Ziare.

com

"Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat continuarea activitatii in cadrul Serviciului teritorial Iasi din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism a domnului procuror Daniel Constantin Horodniceanu, dupa incetarea mandatului in functia de procuror sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, incepand cu data de 19.05.2018", este decizia luata vineri de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, care a discutat cererea actualului sef al DIICOT de a reveni la Serviciul Teritorial Iasi al DIICOT, dupa incheierea mandatului la conducerea institutiei.Mandatul lui Daniel Horodniceanu la conducerea DIICOT expira in luna mai, e fiind numit in functie in urma cu trei ani, la data de 19 mai. Anterior numirii, din 2012, a detinut functia de procuror-sef in cadrul Serviciului Teritorial Iasi al DIICOT.Recent au aparut informatii conform carora ar fi fost vizat intr-un dosar DNA care a fost clasat. Daniel Horodniceanu a declarat, intrebat despre aceste informatii, ca a cerut Directiei Nationale Anticoruptie sa studieze acest dosar, el spunand ca ar fi fost normal sa fie anuntat.Citeste un interviu acordat Ziare.com de seful DIICOT, in care vorbeste despre dosarele care vor fi distruse, SRI si bomba ascunsa din Legile Justitiei