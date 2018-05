CSM da aviz pe 6 iunie la propunerea lui Toader privind noul sef al DIICOT

Ziare.

Astfel, pe 16 mai, va fi pus in dezbatere publica proiectul de management si vor avea loc verificarile asupra candidaturii lui Felix Banila.Pe 5 iunie va fi analizat rezultatul acestui demers si va fi intervievat candidatul, iar in 6 iunie CSM va transmite avizul catre Ministerul Justitiei.Ministrul Tudorel Toader a transmis, luni, CSM propunerea de numire a procurorului Oliver-Felix Banila la conducerea DIICOT, in vederea obtinerii avizului consultativ.Toader a explicat, marti, care au fost motivele pentru care l-a propus pe Oliver-Felix Banila , in detrimentul actualului sef al institutiei, Daniel Horodniceanu, spunand ca a analizat activitatea desfasurata de cei doi candidati, dupa care a tras linie si a anuntat propunerea sa.Felix Banila, in varsta de 46 de ani, este procuror la Parchetul Tribunalului Bacau. In perioada 2010 - 2017, el s-a aflat la conducerea Parchetului Tribunalului Bacau. In 2016, Banila a candidat pentru un post in CSM, fara succes.Conform legii, procurorul-sef al DIICOT este numit de presedintele Romaniei, la propunerea ministrului Justitiei, cu avizul CSM. Numirea se face pe o perioada de trei ani, cu posibilitatea reinvestirii o singura data.Mandatul lui Daniel Horodniceanu la conducerea DIICOT expira in 19 mai, insa tot el va asigura si interimatul pana la numirea viitorul procuror-sef.