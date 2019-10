Cum a fost prins liderul lumii interlope din Timisoara: In resturile aruncate la gunoi au fost gasite urme de cocaina

Povestea unui interlop de top

Discutia din arest

Apartamentul de pe strada Trandafirilor

MST emise de judecator

Limbaj codificat

Cum se drogau in apartamentul secret

Cat costa reducerea pedepsei

Petrecerea cu droguri

Probele din gunoi

Amprentele l-au dat de gol

Relatiile din politia din Timisoara si cateva reguli stricte in ce priveste traficul de droguri l-au transformat pe Boncu in personajul care ajunsese sa controleze piata cocainei din oras, sustin procurorii DIICOT.Lucian Boncu a reprezentat lumea interlopa din Timisoara la intalnirea mai multor lideri de clanuri din marile orase din Romania, unde s-a discutat despre protectia unui important investitor care voia sa intre pe piata jocurilor de noroc din Romania si planuia sa construiasca mai multe cazinouri.Potrivit unor surse judiciare citate de Ziare.com, la aceasta intalnire au mai participat Costel Corduneanu, liderul clanului Corduneanu din Iasi, Adrian Tamplaru, liderul lumii interlope din Sibiu, Alin Iovanut, unul din liderii lumii interlope din Arad si altii.Totul incepe in urma cu cativa ani, cand mai multi lideri interlopi din oras erau implicati in activitati infractionale comune: santaje, reglari de conturi sau extorcari. Profitul din vanzarea cocainei a dus insa afacerea la un alt nivel.Pentru a nu exista dispute, ei ar fi recunoscut autoritatea lui Lucian Boncu, in cazul in care intre unii dintre dealeri apareau conflicte, acesta intermedia normalizarea relatiilor, in vederea derularii fara incidente a traficului de cocaina.", explica procurorii.Cativa mari furnizori, care aveau surse sigure de aprovizionare - o parte din cocaina venea din Spania si printr-o filiera de traficanti sarbi, si folosirea unor vanzatori de droguri verificati au facut ca gruparea sa controleze traficul de droguri din Timisoara. In plus, potrivit datelor DIICOT, Lucian Boncu ar fi aflat informatii din anchetele politiei cu ajutorul unui ofiter.", sustin anchetatori DIICOT.Iata insa ca, in aprilie 2019, procurorii DIICOT il retin pe traficantul sarb Dumitru Milorad Mladenovici, zis "Bosanat", impreuna cu principalul sau colaborator, Novac Radu Alin zis "Jack".Potrivit DIICOT, "Bosanat" are un lung istoric pe linia traficului de droguri, suferind in trecut multiple condamnari, atat in tara, cat si in strainatate.In iulie 2019, in timp ce se afla in arest, "Bosanat" suna mai multi tovarasi, printre care si pe Lucian Boncu. Interlopul ii transmite ca a fost citat ca martor, dar "Bosanat" ii transmite sa "se tina tare" la audieri.Discutia telefonica, dar si alte interceptari telefonice si ambientale facute in dosarul lui "Bosanat" atrag atentia anchetatorilor asupra lui Lucian Boncu.Procurorii DIICOT observa ca acesta se intalnea cu principalii sai colaboratori intr-un apartament aflat pe strada Trandafirilor din comuna Giroc, de langa Timisoara. Lucian Boncu locuia impreuna cu familia, parintii si fiica, intr-o casa aflata la cateva sute de metri de apartament."Locatia mentionata este folosita de numitul Boncu Lucian atat pentru purtarea discutiilor conspirative cu persoanele din mediul sau infractional, cat si pentru punerea la dispozitie in vederea consumului de droguri de catre apropiatii sai", au explicat surse judiciare pentru Ziare.com.Pentru ca cei implicati erau foarte prudenti, anchetatorilor le-a fost greu sa stranga dovezi impotriva lor. In aceasta situatie, procurorii DIICOT au cerut judecatorilor de la Tribunalul Timis sa emita mandate de supraveghere tehnica (MST) in acest caz.Astfel, timp de aproape trei luni, iulie-septembrie, Tribunalul Timis a autorizat supravegherea video, audio sau prin fotografiere a activitatilor desfasurate pe linia traficului si consumului de droguri in incinta imobilului folosit de Lucian Boncu.Interceptarile din apartamentul lui Boncu au evidentiat, dincolo de orice dubiu, derularea activitatilor pe linia traficului de cocaina. De asemenea, a rezultat clar cercul de apropiati al acestuia, dar si relatiile dintre ei -cine ii coordona si cine dadea ordinele.De exemplu, pe 13 iulie 2019, Boncu discuta cu un apropiat despre arestarea lui "Bosanat", o discutie in care se evidentieaza si limbajul codat folosit intre traficanti.De asemenea, cei doi discuta si despre faptul ca, in calitate de martor, nu poti refuza sa declari ceea ce stii, aspect care dovedeste ca interlopii cunosc foarte bine prevederile legii privind combaterea traficului de droguri.In unele zile, Boncu este interceptat cand dadea ordine prin care aplica corectii unor subordonati sau in care discuta cu politistul Ilin Dragan din cadrul IPJ Timis.Nu in ultimul rand, interlopul este filmat cand s-ar fi drogat cu cocaina, impreuna cu mai multi apropiati, printre care si amicul sau, Alin Huc."Se poate observa cum Huc Alin ia pliculetul pe care i l-a dat lui Boncu Lucian de pe masa si varsa continutul intr-o farfurie de culoare verde, farfurie pe care Huc Alin a adus-o pe masa.", descriu procurorii DIICOT o astfel de scena, care a avut loc pe 3 august 2019.In unele seri, Boncu si amicii sai au discutat inclusiv ce s-ar intampla daca ar fi prinsi. Pedeapsa poate depasi 10 ani in cazul traficului de droguri.Una din tinerele din grup era ingrijorata ca ar putea merge la inchisoare. Atunci unul dintre cei din grupare, Alin Huc, a sfatuit-o "sa-si faca un 16", adica sa faca un denunt care sa-i permita reducerea limitelor de pedeapsa. Barbatul ii explica ca un astfel de serviciu, pentru ca cineva sa fie de acord sa-si asume o fapta, costa in jur de 10.000 de euro.De ziua lui Lucian Boncu, pe 2 septembrie, acesta a fost filmat in apartamentul sau cum se droga, alaturi de iubita sa, de Alin Huc si o alta tanara."La ora 01:15, soseste si Boncu Lucian, care saluta persoanele prezente, apoi merge la masa din bucatarie, baga mana in buzunarul drept al pantalonilor de unde scoate un plic pe care il pune pe masa.......La un moment dat, Boncu Lucian aduce o sticla din plastic de pe pult () pe masa, aceasta avand o folie de aluminiu in partea superioara, reprezentand un bong confectionat artificial pentru prizat cocaina. Apoi acesta fumeaza cocaina la bong, ducandu-l la nivelul fetei, apoi il duce din nou la pult.Dupa plecarea lui Huc Alin si a tinerei neidentificate, Boncu Lucian a continuat sa consume droguri pana la ora 06:19", relateaza procurorii DIICOT.Procurorii DIICOT au inregistrat multe astfel de petreceri. Drogurile erau prizate pe nas sau fumate cu ajutorul bongului. La unele intalniri particpau si escorte, potrivit anchetatorilor.Cei prezenti discuta despre pastile (ecstasy) care se consuma la cluburi, la Casa Ponton Baraj, la petreceri private, despre noile tipuri de cocaina.Dupa o petrecere care a avut loc in noaptea de 7-8 septembrie, interlopii mai fac o greseala. Dupa o petrecere care a durat pana dimineata, ei arunca gunoiul in doi saci de gunoi.Intr-unul dintre acestia, anchetatorii descopera intrumentele folosite pentru portionarea cocainei."Obiectele identificate au fost inaintate pentru analiza, prin RCTS nr.3908205/02.10.2019 concluzionandu-se ca acestea contin cocaina", explica DIICOT.Mai multe seri la rand, petrecaretii arunca la gunoi diverse instrumente pe care le foloseau pentru portionat cocaina, dar care au pastrat urme de droguri pe ele, potrivit analizelor.,"explica anchetatorii.De asemenea, au fost prelevate urme papilare de pe sticlele folosite ca bonguri pentru consumul de cocaina.In urma compararii acestora Serviciul Criminalistic a comunicat ca acestea apartin lui Lucian Boncu.