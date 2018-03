Cum a fost prins mafiotul italian arestat in Romania: Un troian si un complice i-au adus politia pe cap

Afacerea

Calcaiul lui Pensabene

A furat identitatea unui calabrez

Pensabene era alintat de amici drept "Pepe" si locuia in Romania sub o identitate falsa de Giofre Davide, potrivit datelor din ancheta procurorilor Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT).El era unul dintre liderii unei grupari specializate in clonarea site-urilor unor banci sau institutii financiare. Infractorii trimiteau mii de mesaje electronice catre clienti, chipurile, pentru reactualizarea datelor personale ori pentru remedierea unor brese de securitate. Clientii naivi care au accesat link-ul prezentat in cuprinsul mesajelor si au introdus datele de identificare in relatia cu banca se regasesc acum pe lista victimelor.Giuseppe Pensabene coordona reteaua din Romania, in timp ce partenerul sau, Aragona Salvatore, dirija activitatile din Italia.In Romania, liderul N'drangheta era monitorizat de procurorii DIICOT: telefonul ii era interceptat, era monitorizat ambiental, tranzactiile bancare erau urmarite, iar datele de Internet erau supravegheate. In paralel, ancheta din Italia era coordonata de Parchetul din Milano.Cartierul general al liderului N'drangheta a fost stabilit intr-un apartament din Bucuresti, pe Calea Mosilor. Pensabene a recrutat mai multi romani in aceasta afacere, care in schimbul unor comisoane aveau rolul de a extrage banii de pe cardurile bancare sau de a trimite bani prin intermediul serviciilor de transfer rapid. Romanii erau "sageti" care faceau parte din esaloanele 2 si 3 ale gruparii.Giuseppe Pensabene era prudent in discutiile telefonice si in intalnirile din Romania. Pentru comunicare cu complicii sai, el folosea ICQ, un program de mesagerie instant foarte popular in Statele Unite.Programul a fost slabiciunea liderului N'drangheta. Potrivit datelor procurorilor DIICOT, discutiile lui pe ICQ au fost interceptate dupa ce autoritatile judiciare din Italia au infectat cu un virus tip troian laptopul folosit de catre Aragona Salvatore.Troianul este un program de tip "spion", care in aparenta ar realiza ceva util, dar care in realitate permite accesarea neautorizata a unui calculator, respectiv copierea fisierelor si chiar controlarea comenzilor calculatorului penetrat. Practic, politistii italieni au avut acces la datele din calculatorul lui Aragona si implicit la discutiile pe care acesta le-a avut cu Pensabene.Potrivit monitorizarilor, Pensabene folosea userele: "Join ICQ" sau "Peppone", iar Salvatore Aragona pe cel de "Sax". Romanii implicati in acest caz au fost monitorizati cand discutau cu Aragona, ei foloseau userele "Zalmoxe", Mister X sau "Alin".Pensabene este cunoscut in Italia dupa ce a fost implicat in dosare de crima organizata, spalare de bani, frauda informatica, ascundere de bunuri furate, inselaciune, furt, carti de credit clonate si stupefiante.Identitatea falsa de Davide Giuffre apartine, de fapt, unui cetatean italian nascut in Calabria, avand adresa de domiciliu in Brescia, care s-a prezentat la data de 4 martie 2015 la statia de carabinieri din Regio Calabria, unde a reclamat pierderea documentului de identitate.Procurorii DIICOT nu exclud posibilitatea ca acest document sa fie in prezent falsificat si sa fi fost folosit de Pensabene in derularea activitatilor infractionale. Motivul: au existat mai multe cazuri in care acesta primeste sume de bani prin serviciile de transfer international de bani de la Salvatore Aragona.