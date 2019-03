Cum au fost dati de gol olandezii care au incercat sa treaca frontiera in Romania cu 84,3 kilograme de heroina

La linia a II-a de control

Foto: DIICOT

A aruncat telefonul la gunoi

Ancheta, preluata de DIICOT

Cat a durat ascunderea

Verdict: Heroina

Arestati pentru 30 de zile

Ziare.

com

Punctul de Trecere a Frontiere Sighetu Marmatiei, luni, 4 martie 2019, ora 9.33. Un autoturism Renault, model vechi, de culoare neagra si inmatriculat in Germania, intra in Romania, dupa ce a parasit teritorul Ucrainei.In masina erau doi cetateni olandezi, la volan Hasna Hassati (28 de ani) si pasagerul Ertugrul Nuri Kilic (44 de ani) . Doua lucruri au atras atentia politistilor de frontiera: mirosul puternic de chit si faptul ca cei doi au fost in Ucraina pentru doar 12 ore. Ei parasisera Romania cu o zi inainte, pe 3 martie 2019, la ora 20:45.Autoturismul a fost tras pe linia II-a de control si a urmat un control amanuntit. Politistii au observat ca autovehiculul este prevazut cu un loc special amenajat format prin dublarea portiunii de sasiu pe suprafata zonei locurilor din fata ale autoturismului, compartiment realizat prin sudarea de foi de tabla, cu acces din interiorul autoturismului, pe sub scaunul pasagerului din dreapta fata.In acest compartiment special amenajat au fost vazute mai multe pachete invelite in folie de polietilena transparenta, iar in pachete s-a observat o substanta compacta, solida, sub forma de praf, de culoare maroniu-galbui.Erau 20 de pachete dreptunghiulare cu inscriptia "66", cu colturile tesite, cu greutatea de 10,1 kg, alte 42 de pachete cu colturile drepte, cu greutatea de 21,4 kg, 105 pachete in forma patrata avand aplicata o banda neagra, cu greutatea de 52,8 kg.In total, 167 de pachete cu greutatea de 84,3 kg.Prima reactie a venit de la Hassati, care a spus ca drogurile ii apartin, iar Kilic a explicat ca nu stie ca transporta heroina.Asupra lui Kilic s-au descoperit 7.000 de euro, iar la Hassati suma de 900 de euro.Potrivit procedurii, cei doi olandezi au fost condusi la Spitalului Municipal Sighetu Marmatiei pentru a se recolta probe biologice cu consimtamantul lor. Acolo, Hassati a solicitat deplasarea la toaleta si a aruncat telefonul mobil la cosul de gunoi al toaletei. Telefonul a fost recuperat de catre politisti.Cazul a fost preluat de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) care au inceput sa faca verificarile, sa audieze martori si pe cei doi olandezi.Primele date din ancheta au dezvaluit ca Hassati si Kilic au mai fost recent in Ucraina, pe 17 februarie 2019 si in perioada 20-21 februarie 2019. Kilic a mai venit o data si singur, pe 27 februarie 2019.In plus, olandezul a mai declarat ca s-a intalnit cu Hassati sa in Romania, dupa ce au calatorit din Olanda separat. Pe 2 martie, cu o zi inainte de a trece granita cu masina, cei doi ar fi trecut pe jos frontiera. Acolo au stat o noapte si s-au intors in Romania. Au revenit in Ucraina, cu masina, pe 3 martie.Astfel, in intervalul orar 20:45 - 9:33, timp de aproape 12 ore, drogurile au fost ascunse intr-un fel care a necesitat interventii asupra structurii si caroseriei autovehiculului, cu modificarea de conducte de clima, chituire si reasamblare a unor subansamble.In timpul audierii de la DIICOT, Hassati a aratat ca nu doreste sa faca nicio declaratie. Kilic a declarat ca nu stie nimic de droguri.El nu a avut explicatii rezonabile cu privire la deplasarile sale in Ucraina si nici cu privire la cei 7.000 de euro. O alta neconcordanta, barbatul sustine ca Hassati este iubita sa, fapt negat vehement de femeie.Laboratorul de Analiza si Profil al drogurilor din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj Napoca a analizat drogurile din masina si a dezvaluit ca aceasta contine substanta activa heroina (diacetylmorphine).In urma cantaririi s-a constatat ca greutatea totala a drogurilor transportate este de 82,972 kg. Valoarea aproximativa pe piata neagra de 1.900.000 euro.Procurorii DIICOT i-au retinut pe cei doi olandezi, cercetati pentru savarsirea infractiunii de introducere in tara de droguri de mare risc, si au cerut Tribunalului Maramures arestarea preventiva pentru 30 de zile."Lasarea in libertate a inculpatilor, impun o reactie prompta si eficienta din partea organelor judiciare, inclusiv prin cercetarea persoanelor impotriva carora exista probe privind savarsirea faptelor in stare de arest preventiv, pentru a reda increderea in siguranta colectiva si mai ales pentru o contracarare a acestui fenomen inca de la inceput cu mijloacele cele mai severe si eficiente cu putinta", scriu procurorii DIICOT, in cererea de arestare preventiva.Potrivit publicatiei locale ziarmm.ro , olandezii au primit mandate de arestare si au fost dusi in Centrul de arest din judetul Salaj.