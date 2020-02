Cum a scapat de puscarie clanul Corduneanu, judecat pentru trafic de minori si spalare de bani: procesul a durat un deceniu, interceptarile au fost anulate

A scapat de acuzatiile grave

Curtea de Apel Cluj a dat pe 31 ianuarie 2020 una dintre cele mai suprinzatoare decizii in dosarul in care erau judecati 27 de membri ai clanului Corduneanu: 24 de persoane au scapat de acuzatii, fie ca s-au dat decizii de achitare, fie ca judecatorii au constatat ca mai multe infractiuni s-au prescris. Decizia este definitiva.Instanta a inlaturat decizia de confiscare a sumei de 250.000 de euro, bani care potrivit primei instante reprezentau sumele dobandite de doi dintre membrii clanului Corduneanu ca urmare a savarsirii infractiunii de trafic de persoane.Plata daunelor morale catre victimele infractiunilor de santaj, stabilite de Tribunalul Maramures, a fost anulata, ca urmare a deciziei Curtii de Apel Cluj.Liderul clanului, Constantin Bogdan, fost Corduneanu, zis Costel Corduneanu, a scapat de acuzatiile grave (trafic de persoane, trafic de minori, santaj sau spalare de bani), dar a fost condamnat la 3 ani de inchisoare pentru instigare la mai multe infractiuni informatice, mai exact pentru ca a platit un hacker sa ii spioneze laptopul fostei neveste, pentru a descoperi daca aceasta face sau nu videochat.Costel Corduneanu a stat in arest preventiv in acest dosar aproximativ 1 an si 3 luni, ceea ce inseamna ca poate cere eliberarea conditionata in cursul acestui an. El a fost retinut pe 17 ianuarie 2010 si a stat in arest preventiv in perioadele 18 ianuarie 2010-10 martie 2011 si 27 septembrie 2011-6 octombrie 2011.Unul dintre fratii lui Costel Casuneanu, Adrian Corduneanu, cunoscut ca Adrian Beleaua, scria pe Facebook, imediat dupa pronuntarea sentintei: Boss-ul Costel o sa ne lipseasca o luna sau doua... Dar nu e problema. Nu a iesit cum cum a vrut lumea. Dumnezeu e mare! Multumim!De atfel, Adrian Beleaua isi arata respectul si pretuirea fata de fartele sau. Fotografia postata, in care Adrian Beleaua este in stanga, iar Costel Corduneanu are sapca de capitan, este insotita de mesajul: "Noi si Capitanul!"Adrian Beleaua fusese si el implicat in acest dosar. Tribunalul Maramures il condamnase in acest caz la 3 ani de inchisoare pentru santaj si complicitate la inselaciune. La Curtea de Apel Cluj, judecatorii au constatat ca o parte din infarctiuni s-au prescris sau au dat achitari in baza articolului potrivit caruia: nu exista probe ca o persoana a savarsit infractiunea.In total, cinci frati ai lui Costel Corduneanu au scapat de acuzatii. Cel mai mic dintre frati, Marian Corduneanu, fost Simion, a fost condamnat la 5 ani de inchisoare pentru trafic de persoane si trafic de minori. Tribunalul Maramures il condamnase initial la 8 ani de inchisoare in acest caz.Dupa cum am aratat, procesul in acest caz a inceput in 2010 la Tribunalul Maramures. Cele mai vechi fapte din acest dosar erau din anul 2004. Acelea s-au precsris primele.Tribunalul Maramures a dat prima decizie in acest caz pe 10 martie 2016. La acel moment, prescriptia speciala deja a aparut in cazul unor infractiuni, iar judecatorii au incetat procesul penal.Dosarul a ajuns la Curtea de Apel Cluj, in faza de apel, pe 15 decembrie 2016. Au urmat alti patru ani de judecata, pana la decizia definitiva.In timpul procesului, CCR a dat insa doua decizii cheie, care au avut impact asupra sentintei din cazul Cordunenilor, explica surse din magistratura.In baza acestora, Curtea de Apel a Cluj a constatat nulitatea absoluta a proceselor de redare a interceptarilor dispuse in prezenta cauza in faza de urmarire penala si a exclus suportii pe care erau stocate inregistrarile si procesele verbale de redare a acestor activitati, potrivit minutei, disponibila pe portalul instantelor. In martie 2016, CCR a scos serviciile secrete din activitatea de urmarire penala. In plus, potrivit unei alte decizii date de CCR in 2018, aceste probe trebuie excluse fizic din dosare.De altfel, Ziare.com scria in martie 2019 ca motivarea deciziei Curtii Constitutionale in cazul protocoalelor de colaborare cu SRI din 2009 si 2016 ar putea arunca in aer toate dosarele de coruptie sau de crima organizata care sunt pe rolul instantelor si parchetelor.Potrivit surselor citate, probele stranse cu suportul ofiterilor SRI pana in februarie 2016 ar trebui anulate, indiferent daca au fost obtinute sau nu in baza protocolului semnat de procurori cu SRI."CCR a zis ca simplul suport tehnic acordat de SRI in ancheta este, de fapt, act de urmarire penala", a sintetizat un magistrat, pentru Ziare.com, decizia CCR.Lasat fara interceptari, probatoriul procurorilor DIICOT s-a prabusit. Astfel, s-a ajuns la deciziile de achitare in baza prevederii potrivit careia: nu exista probe ca o persoana a savarsit infractiunea.Sa luam de exemplu cazul lui Costel Corduneanu., la Tribunalul Maramures, Costel Corduneanu fusese condamnat la 8 ani de inchisoare, dupa ce a fost gasit vinovat de sapte infractiuni: trafic de persoane, trafic de minori, lipsire de libertate in mod ilegal, spalare de bani, santaj si pentru ca si-a spionat iubita ().Tot atunci, instanta l-a achitat pentru constituire de grup infractional organizat. Instanta a mai constatat ca o acuzatie de santaj s-a prescris.Curtea de Apel Cluj l-a achitat pe Costel Corduneanu pentru infractiunile de trafic de persoane si spalare de bani si il condamna la 3 ani de inchisoare cu executare pentru ca si-a spionat iubita.Potrivit datelor DIICOT, aflate la dosarul de la Curtea de Apel Cluj, procurorii au primit primele informatii despre aceasta grupare in februarie 2008. Atunci au inceput sa intercepteze si sa documenteze activitatea acestei grupari.Potrivit primelor infomatii, era vorba de o retea de crima organizata transfrontaliera, de sorginte autohtona, care dispune de multiple extensii si legaturi atat in plan intern - palierul mediilor criminale active local si pe raza altor judete, cat si pe spatiul limitrof (Republica Moldova), respectiv pe teritoriul unor state europene (Italia, Spania, Irlanda, Austria, Germania), "".Gruparea ar fi fost conturata initial pe criteriul apartenentei familiale, dar structura a devenit treptat o retea de tip mafiot, in care varfurile sau elementele de comanda sunt, in principal, membrii de baza ai familiei Corduneanu, "evoluand", in timp, de la preocupari axate pe aplicarea violentei, pana la actiuni mai subtile de intimidare, acestea din urma fiind sustinute si de "faima" pe care a dobandit-o la nivel local, national si chiar international.Activitatea gruparii Corduneanu ar fi vizat savarsirea unei plaje variate de infractiuni, modalitatea si natura acestora fiind determinate de evolutia gruparii in timp, dar si de realitatile socio-economice existente la un moment dat, aratau procurorii DIICOT.Anchetatorii precizau ca elemente care prefigurau activitatea ulterioara concertata si organizata care au dus la constituirea acestei grupari au fost identificate inca de la jumatatea anilor '90 prin implicarea unor viitori membri, "inclusiv a lui Costel Corduneanu, in savarsirea unor infractiuni de violenta extrema in strainatate, exemplificand in acest sens actiunile acestora pe teritoriul Poloniei".", explica DIICOT.In aceste conditii, unii din membrii gruparii au revenit pe teritoriul Romaniei, implicandu-se in alte activitati infractionale, beneficiind insa totodata de resursele financiare trimise din strainatate.