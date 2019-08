Cum cadeau femeile in plasa barbatului care sustinea ca e Mihai Bendeac: Sex pentru un rol secundar si santaj cu fotografii XXX

Dublu rol: regizor si actor

Fotografiile XXX au ajuns in posesia barbatului dupa ce chiar femeile i le-au trimis. Barbatul avea un cont pe Facebook in care se prezenta drept Mihai Bendeac si le promitea femeilor un rol secundar intr-un serial. Una dintre conditii erau fotografiile in ipostaze erotice.Ionut Laurentiu Aluas este cercetat pentru instigare la pornografie infantila, instigare la viol, pornografie infantila in forma continuata si santaj in forma continuata.Tribunalul Braila a decis, pe 10 august, cercetarea barbatului in stare de arest la domiciu.In ultimul cuvant, Aluas a spus ca regreta tot ce a facut si sustine ca nu se va mai intampla niciodata. "Vreau sa ajung acasa, mama are probleme cu inima, este plecata in Italia, vorbesc la doua zile cu ea la telefon," le-a spus barbatul judecatorilor.Potrivit procurorilor DICOT, Aluas si-ar fi facut doua conturi false pe Facebook si trimitea mesaje catre mai multe femei carora le-a propus distribuirea intr-un rol secundar in distributia serialului "Baieti de oras".Femeile care voiau o cariera in televiziune trebuiau sa trimita trei fotografii personale la o adresa de e-mail.Ulterior, acesta ii trimitea un mesaj pe Facebook femeii si isi manifesta interesul fata de persoana respectiva, ocazie cu care ii comunica un numar de telefon ce apartinea altei persoane, numita "Robert", regizorul serialului, persoana cu care viitoarele protagoniste urmau sa relationeze.Fetele purtau mai multe convorbiri telefonice cu regizorul "Robert", care le invita pentru casting la Bucuresti, Pitesti sau Campulung, unde "avea filmari".In fapt, regizorul "Robert " si falsul "Mihai Bendeac" erau una si aceeasi persoana, respectiv Ionut Laurentiu Aluas, acuza DIICOT.Judecatorii de la Tribunalul Braila arata ca discutiile cu "regizorul" aveau loc prin intermediul serviciilor de voce si mesagerie de tip SMS, iar cele cu asa-zisul actor se purtau prin intermediul aplicatiei de mesagerie, fara a se utiliza serviciul de voce."Persoana interesata de obtinerea unui rol in serial, dupa ce ajungea in localitatea indicata la momentul respectiv, ar fi fost preluata desi condusa intr-o camera de hotel sau apartament inchiriat in regim hotelier, pentru a se intalni cu Mihai Bendeac actorul.Acolo, i se recomanda victimei sa se dezbrace si sa il astepte pe actor, insa, pana la venirea acestuia, intretinea raporturi sexuale, acte sexuale orale si anale cu, dupa care era invitata sa plece", se arata in motivarea Tribunalului Braila o parte din acuzatiile DIICOT.Judecatorii arata ca, de cele mai multe ori, victima era santajata cu darea in vileag a acestor fotografii sau inregistrari, in situatia in care nu dorea sa intretina relatii sexuale cu "regizorul"."Daca victimele nu se puteau prezenta pentru, dar trimiteau fotografiile si inregistrarile solicitate, li s-ar fi cerut diferite sume de bani pentru a nu fi adusa la cunostinta publicului conduita lor.Ca masura de precautie, inculpatul ar fi procedat la incheierea unor contracte de impresariat, amenintand ulterior victimele ca le va actiona in judecata daca vor refuza sa relationeze cu, respectiv daca refuza sa intretina relatii sexuale cu acesta", prezinta faptele Tribunalul Braila.Cariera de "Don Juan" al online-ului a lui Aluas a intrat in atentia DIICOT in momentul in care pe Facebook a aparut o inregistrate cu o femeie care intretine relatii sexuale cu bebeulusul ei, care nu avea niciun an.Totul incepe pe 28 iunie 2019, cand Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila a sesizat IPJ Braila cu privire la faptul ca pe 27 iunie 2019 s-a primit un apel anonim referitor la existenta unui material video si a unor fotografii care evidentiaza un abuz sexual asupra unui copil sub un an din partea unei femei, despre care se sustine ca ar fi mama minorului.Denuntatorul ar fi afirmat ca materialele respective au fost vizionate pe Internet in cadrul unui grup si a dezvaluit ca femeia este Florentina C.Pe 28 iunie 2019, pe adresa de e-mail a DGASPC Braila au fost transmise materialele in cauza, acestea fiind puse la dispozitie si IPJ Braila pe un CD.Florentina C. este cercetata in acest caz pentru pornografie infantila si viol.Luna trecuta, procurorii DIICOT au cerut arestarea preventiva a femeii, dar Tribunalul Braila a respins solicitarea si a decis ca aceasta sa fie cercetata in libertate, sub control judiciar.In fata judecatorului de drepturi si libertati, Florentina C. a spus ca l-a cunoscut pe falsul Mihai Bendeac pe Facebook, in cursul anului 2017.Intrucat il admira pe artist si dorea ca acesta sa participe la botezul fiului sau cel mic, ea ar fi acceptat solicitarea lui de a-i trimite imagini si inregistrari cu un act sexual oral exercitat asupra minorului, precum si cateva fotografii selfie ale ei, in ipostaze nud.Ulterior, acest "artist" i-ar fi solicitat in mod insistent sa se intalneasca la Bucuresti, amenintand-o ca va dezvalui autoritatilor faptele savarsite de catre Florentina C, lucru care s-a si intamplat, explica judecatorii.In urma investigatiilor efectuate ulterior audierii femeii, a fost identificat Ionut Laurentiu Aluas, conchide DIICOT.