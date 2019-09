Cum functioneaza fratia politisti-infractori din arest: Spaga pentru camere luminoase si petreceri in celula. Bonus: Sfaturi sa se fereasca de procurori

Spaga de la "Regele Asfaltului"?

Ancheta DIICOT

"Atentie la microfoane"

"Donatii" pentru echipa de fotbal a Arestului

Amenintarile

Sfaturile "de bine"

Marturia politistului

Mobila, intr-un birou din IPJ Giurgiu

Milionarul a cerut achitarea

Gardienii au inchis ochii in momentul in care cei doi au dat chiar si o petrecere in celule de ziua lor. Facilitatile de care beneficiau nu s-au oprit aici: discutiile cu avocatul lor le aveau in biroul sefului Arestului, desi pentru asemenea activitati exista un spatiu special de intalnire.Cei doi erau scosi in "curtea de aer" mai des si pentru o durata mai mare fata de ceilalti arestati si chiar au fost mutati intr-o camera mai luminata si mai curata.Detaliile apar in dosarul in care Ion Ghelmez, fost sef al Centrului de Retinere si Arestare Preventiva si ulterior Sef al Biroului de Supravegheri Judiciare din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, ambele din cadrul IPJ Giurgiu, este acuzat de procurorii DIICOT de mai multe infractiuni: luare de mita, favorizarea faptuitorului si divulgarea fara drept de informatii care nu sunt destinate publicitatii.Ion Ghelmez a fost condamnat in acest caz de Tribunalul Giurgiu, in prima instanta, la 4 ani si 6 luni inchisoare.In acelasi dosar au mai fost condamnate mai multe persoane.Cunoscut ca "om de incredere" al lui Ghelmez, Tibi Laurentiu Boscan, ofiter in cadrul Biroului de Supravegheri Judiciare din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale - IPJ Giurgiu, a primit 4 ani de inchisoare pentru luare de mita.Milionarul Nelu Iordache, alintat de mass-media ca "Regele Asfaltului", a fost condamnat la 2 ani de inchisoare cu suspendare pentru dare de mita, iar afaceristul Constantin Stoica, apropiat al lui Nelu Iordache, la 6 luni cu suspendare pentru marturie mincinoasa.Hotararea Tribunalului Giurgiu dateaza de la sfarsitul anului trecut. Cazul a ajuns in aceasta luna la Curtea de Apel Bucuresti, care urmeaza sa ofere decizia definitiva. Ancheta procurorilor DIICOT din acest caz scoate la iveala modul in care politistii ii favorizau pe arestati si pe persoanele care se aflau in arest la domiciliu sau sub control judiciar si care trebuiau verificate constant de oamenii legii.Denunturi, interceptari si declaratii de martori au stat la baza deciziei Tribunalului Giurgiu, potrivit sentintei studiate deFostul sef al Arestului, Ion Ghelmez (51 de ani), a fost arestat aproximativ trei luni in acest caz, in perioada 25 aprilie 2015 - 13 iulie 2015. In prezent, el s-a pensionat din politie.Instanta a tinut cont ca fostul ofiter are studii superioare (licenta si master), i s-a conferit, prin ordin al MAI, semnul onorific si brevetul "In serviciul patriei pentru ofiteri" si faptul ca a recunoscut acuzatiile.Potrivit magistartilor, Ion Ghelmez le dadea sfaturi lui Constantin Mircea, cunoscut drept "Mondialul Numarul 1", si fiul sau Nicolae Constantin, poreclit "Mondialul", cum sa fenteze ancheta procurorilor si cum sa tergiverseze procesele.Potrivit denunturilor, el le-a spus sa nu recunoasca acuzatiile, deoarece procurorii nu aveau multe probe impotriva acestora si ca nici macar nu exista un prejudicu atata timp cat expertiza contabila nu este finalizata."Ghelmez m-a sfatuit sa fac in asa fel incat sa prelungesc cat mai mult efectuarea expertizei, deoarece cu cat se lungeste efectuarea expertizei se prelungeste si urmarirea penala," a povestit unul dintre "Mondiali".Atunci cand cei doi erau in arest la domiciliu, fostul ofiter i-a avertizat: "vezi, ma, prostule, ca, daca vorbesti pe telefon ce nu trebuie, procurorul ti-a ascultat telefonul si de asta a luat aceasta masura."De asemenea, el le-a transmis sa aiba grija ce discutii se poarta in locuinta, ca "este posibil sa avem puse microfoane", precum si in ceea ce priveste modalitatea in care urma sa dea declaratii in fata organelor de urmarire penala sau a instantei de judecata.In timpul anchetei, Ion Ghelmez a fost interceptat de DIICOT cand cerea detalii despre o plangere penala aflata in instrumentarea colegilor sai. El ii comunica unui apropiat ca "e prin parchet venita" si a fost repartizata "la proximitate".In schimbul favorurilor, Ghelmez ar fi primit bani si bunuri, acuza procurorii DIICOT."Mondialul" a declarat ca a "donat" 2.000 lei pentru echipa de fotbal a Arestului Giurgiu, in vederea achizitionarii unui echipament, bani pe care i-a dat direct lui Ghelmez.Din acesti bani, ofiterul a achizitionat echipament sportiv pentru lucratorii din subordine, dar si-a achizitionat personal si alte bunuri.In octombrie 2014, cand "Mondialul" era in arest la domiciliu, acesta a fost citat la DIICOT Giurgiu. Pe drumul de intoarcere i-a solicitat lui Ghelmez sa-i permita sa se duca la restaurantul preferat, ceea ce ar fi constituit abatere de la obligatiile privind arestul la domiciliu.Ghelmez i-a dat voie, dar i-a conditionat acestuia abaterea de la itinerariul de deplasare, de remiterea de bunuri alimentare (fripturi, mici, vin, apa minerala, paine).Pe 23 decembrie 2014, Ghelmez si "omul sau de incredere" Boscan au venit in control la familia "Mondialului", carora le-au cerut un berbecut, pe care l-au impartit.Alti martori audiati in dosar, carora Ghelmez le-a cerut diverse bunuri sau bani, au explicat de ce au acceptat solicitarile politistului: "" sau "."Politistul Boscan chiar explica intr-o declaratie cum sunau amenintarile voalate ale sefului sau, in cazul celor care erau cercetati in arest la domiciliu, ca totul depinde de el, ca daca va face "o hartie, o simpla sesizare la Tribunalul... ti-am dat-o de nu te vezi."Tot el a povestit procurorilor si cum polititul Ghelmez ii sfatuia pe "Mondiali" ce sa declare in ancheta."La toate controalele efectuate la domiciliile celor doi Mondiali la care eu am participat, am asistat la discutiile purtate de catre Ghelmez cu cei doi si am constatat ca Ghelmez in mai multe randuri ii invata pe cei doi cum sa se comporte atat in dosarul de la DIICOT, cat si in cel avut la Bucuresti.De exemplu, le explica celor doi cum sunt interceptate convorbirile telefonice sau cele in mediul ambiental, cum sa faca declaratii in cadrul proceselor penale in care ei erau cercetati, cum sa solicite expertize contabile in dosar".In cazul lui Nelu Iordache, acuzatiile au legatura cu perioada in care milionarul se afla in arest la domiciliu in vila sa din "Adunatii-Copaceni."Instanta a stabilit ca afaceristul i-ar fi dat mita politistului mai multe piese de mobilier - birouri, biblioteci, noptiere, scaune - si doua aparate de aer conditionat care erau folosite. Aparatele de aer conditionat au fost gasite in timpul perchezitiilor acasa la ofiterul Tibi Laurentiu Boscan.Boscan chiar a prezentat intreaga situatie la DIICOT.Eu am acceptat cererea lui Ghelmez Ion din acelasi motiv enuntat mai sus, pentru ca imi era sef si depindeam de el, fiind o persoana care nu suporta sa fie contrazis sau sa fie refuzat," a povestit politistul.Piesele de mobilier au fost depozitate in prima faza in garajul lui Boscan, iar ulterior au fost folosite pentru mobilarea unui birou din sediul IPJ Giurgiu."Aceste piese de mobilier au fost reparate de membrii biroului supravegheri judiciare, in sensul ca le-au curatat, le-au lustruit, acestea nu puteau fi folosite in forma in care au fost luate.Unele dintre ele erau demontate si nici nu au avut toate piesele si pentru montaj necesitau suruburi si sisteme de prindere pe care le-au cumparat pe banii lor," a explicat Boscan.Nelu Iordache a negat vehement toate acuzatiile DIICOT in acest caz."Arat ca lucratorii de politie care au realizat supravegherea arestului meu la domiciliu nu au pretins, nu au acceptat si nici nu le-am oferit bani sau bunuri de orice fel, nici in legatura, nici fara sa aiba legatura cu atributiile lor de serviciu.Nu este adevarat ca le-as fi oferit acestora vreun obiect la mana a doua, respectiv aparate de aer conditionat sau obiecte de mobilier," a declarat milionarul.Nelu Iordache a cerut achitarea sa. Totusi, Tribunalul Giurgiu l-a condamnat la 2 ani cu suspendare pentru dare de mita. Motivul: milionarul nu are antecedente penale, iar piesele de mobilier erau uzate.," explica Tribunalul Giurgiu.