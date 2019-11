Cum isi folosea liderul lumii interlope din Timisoara informatorii din Politie: Te-am rugat sa verifici ceva!

Laude la adresa politistului

Ziare.

com

Relatiile din Politia Timisoarei si cateva reguli stricte in ce priveste traficul de droguri l-au transformat pe Boncu in personajul care ajunsese sa controleze piata cocainei din oras, sustin procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT).Lucian Boncu a fost monitorizat ambiental timp de mai multe luni de anchetatori. Interlopul era prudent, dar procurorii DIICOT au montat o camera intr-un loc unde se intalnea cu principalii sai locotenenti.Astfel, anchetatorii au observat ca Boncu si-a apropiat in timp diferite cadre de politie din IPJ Timis, "rolul acestora fiind acela de a-i sprijini activitatea infractionala, prin oferirea de informatii legate de eventualele anchete care il vizeaza sau de date nepublice, cum sunt cele din bazele de date informatizate ale Politiei."," explica DIICOT, intr-un comunicat de presa.Surse judiciare au explicat pentruca in discutiile pe care Boncu le avea cu unul dintre locotenenti sai, Alin Huc, interlopul il lauda pe Ilin Dragan, ca are incredere in el si ca l-a verificat atent.Ba, militeanul ii ok... militeanul ii ok...Si zic sincer de Ilin asta, mi frica...Ii mega verificat! Am pus la masa, a tras, nu e politist ca si gabor, nu e voie, oricat de gabor ai fi si de...Alin () ... o facut combinatii la Arad si dupa aia ()...ce sa faca omul.Un alt caz similar, in iulie 2019, cand pe fondul arestarii unui tovaras implicat in traficul cu droguri, Dumitru Milorad Mladenovici, zis Bosanat, Lucian Boncu contacteaza un politist.El ii cere acestuia sa verifice o masina, pe care o vazuse in proximitatea locuintei sale si i se paruse suspecta, temandu-se sa nu fie supravegheat.Ba, da' te-am rugat sa verifici ceva, nu te-ai uitat? Nu, ma, daca-i de la, poate-i masina de la, stii ce zic...Da, da, da, da, da...Aia zic, era in fata blocului, hai, hai te rog. Numai atata zi-mi, da sau nu. Atat nimic rest, socotim cand vedem... (neinteligibil)Dupa incheierea conversatiei, Boncu le spune celor prezenti in locul monitorizat de DIICOT cine era persoana cu care a purtat discutia anterior la telefon.Asta ii gaboru, asta-i gaboru asa arata...Tanar!Tanar din-asta, dar fraierul ii ceva sefut, ii pe la..., o fost...() ba vezi ca am un (neinteligibil) in fata blocului, verific-o! Vezi daca-i de la voi, stii? Pai ce sa-i zic daca-i de la politie?...() uite ce poze imi trimite el, lui ii plac bagabonzii, stii?Lucian Boncu ar fi fost in cunostinta de cauza, ca risca ani grei de inchisoare daca era prins cu droguri. Acest lucru reiese chiar dintr-o discutie cu politistul Ilin Dragan."Hai sa iti zic ceva:, eu daca iti dau tie sa tragi ii trafic," spunea interlopul.Acesta isi continua prezentarea in fata politistului, dand dovada ca este un fin cunoscator al Codului Penal. Prezentarea era facuta cu scopul de a arata ca in astfel de "afaceri" trebuie sa lucrezi doar cu oameni de incredere."Tot timpul ei trag la () acasa, el: trage la mine acasa. Nu stiu unde, ii o lege mi-o explicat asta... () punerea casei in vederea consumului ii infractiune, el declara... () ce p...la mea, nu poti sa ai increderea, nu poti... () nu se face cu oricine. Nu se face cu toti papagalii..."