Cum motiveaza instanta lasarea in libertate a femeii care si-a abuzat sexual bebelusul de 3 luni

Florentina C. este acuzata de procurorii DIICOT de pornografie infantila si viol. Tribunalul Braila a decis ca femeia poate fi cercetata sub control judiciar urmatoarele 60 de zile.Instanta i-a impus femeii interdictia de a se apropia de cei doi copii: baietelul de 3 luni - care apare in inregistrari si cel de-al doilea copil in varsta de 5 ani. Asta in contextul in care bebelusul a fost luat de la femeie si s-au luat masuri de protectie din partea statului.Florentina C. a explicat judecatorilor ca il admira pe artist si dorea ca acesta sa participe la botezul fiului sau cel mic. In aceasta situatie, femeia ar fi acceptat solicitarea "actorului Mihai Bendeac" de a-i trimite imagini si inregistrari cu un act sexual oral exercitat asupra minorului, precum si cateva fotografii selfie ale ei, in ipostaze nud.Nu stia ca in spatele profilului fals de pe Facebook este Ionut-Laurentiu Aluas din Campulung Muscel (Arges) . Barbatul este cercetat in arest la domiciliu, potrivit unei decizii date tot de Tribunalul Braila.Potrivit acuzatiilor DIICOT, Ionut- Laurentiu Aluas ar fi santajat-o pe Florentina C. cu publicarea acestor imagini, in schimbul intretinerii de relatii sexuale. Atunci cand femeia a refuzat, el a trimis inregistrarea video la Directia Copilului Braila.Procurorii DIICOT au sustinut in fata judecatorului ca, in acest caz, se impune arestarea preventiva pentru 30 de zile.In primul rand, infractiunile de care este acuzata Florentina C. se pedepsesc dur in Codul Penal: pornografia infantila, cu inchisoare de la 2 la 7 ani, iar violul cu inchisoare de la 5 la 12 ani."Faptele comise sunt unele grave, atentand la valori esentiale ale fiintei umane - viata, sanatatea, siguranta, demnitatea umana, integritatea corporala, libertatea sexuala,", mai explica anchetatorii.Potrivit acestora, societatea s-a exprimat constant impotriva flagelului reprezentat de pornografia infantila.Procurorii mai atrag atentia si asupra modului de comitere a infractiunilor, masurile de prevedere care ar fi fost extrem de atent gandite si luate, constand in stergerea inregistrarilor imediat dupa trimiterea acestora, "."", explica DIICOT.Dupa cum am aratat, Tribunalul Braila a respins cererea de arestare preventiva."Raportat la faptele pentru care este cercetata inculpata, modul si circumstantele comiterii acestora, antecedentele penale si imprejurarile privitoare la persoana acesteia, judecatorul de drepturi si libertati a constatat ca privarea de libertate a acesteia nu este necesara pentru inlaturarea unei stari de pericol pentru ordinea publica", se arata in incheierea instantei.In plus, procurorii nu ar fi aratat care este pericolul pentru ordinea publica in cazul in care Florentina C. ar fi cercetata in libertate."Aceasta ultima cerinta a textului de lege () trebuie motivata in mod special, deoarece nu rezulta din pericolul social al faptei savarsite si nici nu se confunda cu acesta, ci trebuie constatata pe baza altor imprejurari privind, in principal persoana faptuitorului," explica Tribunalul Braila.Judecatorii precizeaza ca pericolul social al faptei pentru comiterea careia este cercetata Florentina C. nu trebuie confundat cu pericolul pe care l-ar prezenta pentru ordinea publica judecarea sa in libertate."In speta, inculpata nu s-a sustras cercetarii, nu este cunoscuta cu antecedente penale,, astfel ca judecatorul de drepturi si libertati apreciaza ca privarea de libertate a inculpatei nu este necesara pentru inlaturarea unei stari de pericol pentru ordinea publica.Pe de alta parte, judecatorul de drepturi si libertati, odata cu luarea unei masuri preventive mai usoare, va impune o interdictie in sarcina inculpatei in sensul de nu a lua legatura cu copiii sai minori, din care unul are in prezenta cauza calitatea de parte vatamata", motiveaza Tribunalul Braila.Pe perioada celor 60 de zile de control judiciar, Florentina C. are mai multe interdictii.decat cu incuviintarea prealabila a organului judiciar.sau de alti participanti la comiterea infractiunii si sa nu comunice cu acestia direct sau indirect, pe nicio cale.Infractiunile de pornografie infantila sunt in crestere in Romania, potrivit unei analize realizate luni de DIICOT.Pornografie infantila - un numar de 71 de rechizitorii si acorduri de recunoastere a vinovatiei, prin care au fost trimisi in judecata un numar de 84 inculpati, dintre care 32 in stare de arest preventiv.Pornografie infantila - un numar desi acorduri de recunoastere a vinovatiei, prin care au fost trimisi in judecata un numar de 65 inculpati, dintre care 23 in stare de arest preventiv.Pornografie infantila - un numar desi acorduri de recunoastere a vinovatiei, prin care au fost trimisi in judecata un numar de 96 inculpati, dintre care 37 in stare de arest preventiv.Pornografie infantila - un numar desi acorduri de recunoastere a vinovatiei, prin care au fost trimisi in judecata un numar de 163 inculpati, dintre care 46 in stare de arest preventiv.Pornografie infantila - un numar desi acorduri de recunoastere a vinovatiei, prin care au fost trimisi in judecata un numar de 156 inculpati, dintre care 36 in stare de arest preventiv.Pornografie infantila - un numar desi acorduri de recunoastere a vinovatiei, prin care au fost trimisi in judecata un numar de 96 inculpati, dintre care 13 in stare de arest preventiv.