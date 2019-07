Cum opera preotul acuzat de pornografie infantila: Folosea 12 conturi de Facebook si Instagram, notate pe calendarul din biserica

A lasat urme pe Internet

Postarile pe Internet

"Avea un limbaj de semi-analfabet"

Ziare.

com

Prelatul a folosit identitati false, cele mai multe ale unor baieti cu varste intre 13 si 18 ani, si cerea unor fete minore imagini in ipostaze compromitatoare, potrivit unor surse judiciare citate deUna dintre minore de afla in grija unei asistente maternale de aproape 5 ani. Dupa ce a descoperit pozele, asistenta maternala a decis sa nu mai aiba grija de fata, iar minora este in prezent intr-un centru de servicii sociale in regim de urgenta.Potrivit unor surse judiciare, pus in fata acuzatiilor, Daniel Rece a declarat ca se prevaleaza de dreptul la tacere."Vorbea cu ele, le castiga increderea, apoi le spunea ca le iubeste si sa ii trimita poze si inregistrari video cu organele genitale. Intr-un caz, preotul a stat de vorba prin videocall cu una din fete. Cand aceasta a vazut ca cel cu care vorbeste este un barbat matur, si nu este de aceeasi varsta cu ea, l-a blocat pe aplicatia Instagram", explica sursele judiciare.Numerele de telefon si conturile de e-mail folosite la crearea acestor conturi, pe Instagram sau Facebook, erau insa folosite de Daniel Rece in relatiile cu bancile. "", explica sursele citate.In plus, fata care a avut videocall-ul cu preotul l-a recunoscut pe acesta, in timpul anchetei.Daniel Rece ar fi trimis fotografii cu continut sexual explicit unor fete minore, iar in schimb le cerea sa-i trimita fotografii similare, arata sursele citate.In timpul perchezitiei, procurorii DIICOT au descoperit numele unor conturi de Instagram pe un calendar crestin ortodox pe anul 2018, in biserica unde Daniel Rece isi desfasoara activitatea de preot.In plus, adresa de e-mail a preotului, folosita la crearea acestor conturi, a fost folosita si in alte situatii.De exemplu, in urma cu 6 ani, de la adresa de email a acestuia s-a postat un comentariu pe site-ulAstfel, la postarea: "Am 15 ani si sunt virgina, dar de cateva luni am inceput sa ma masturbez si am observat ca nu mai cresc in inaltime. Are vreo legatura masturbarea cu cresterea in inaltime sau cresterea in general? Astept un raspuns: -< multumesc", utilizatorul e-mailului preotului a raspuns:".De asemenea, pe site-ul, utilizatorul Rece Gheorghe Daniel a postat urmatorul mesaj:Surse judiciare au explicat pentruca relevant in acest mesaj este faptul ca utilizatorul pare sa fie semi-analfabet, facand acelasi tip de greseli de scriere si exprimare ca si utilizatorul conturilor de Instagram folosite de preot, iar toate aceste mesaje cuprind referinte religioase.Astfel, pe unul din conturile folosite, acesta scria: "".Pe un alt cont, el scria: "".