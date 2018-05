Cum operau traficantii care vindeau droguri studentilor din Timisoara: Se aprovizionau de pe Darknet si plata se facea in monede virtuale

"Ziua Z"

Ce droguri se consumau

Traficantii evitau contactul cu clientii

Sursele de aprovizionare

Piata neagra

Foloseau bani virtuali

Ziare.

com

Aproximativ 50 de perchezitii au fost efectuate, miercuri dimineata, in Timisoara si Resita la locuintele unor traficanti de droguri care aprovizionau studenti, peste 40 de persoane urmand a fi audiate. Cei care sunt vizati sunt studenti la Medicina si Drept.Descinderile au fost realizate cu scopul destructurarii unei grupari specializate in trafic de droguri de risc si mare risc, care aproviziona in special studenti din Timisoara.Actiunea de la Timisoara a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) este o parte din operatiunea "Ziua Z", derulata sub coordonarea Structurii Centrale a DIICOT.Aceasta vizeaza o ampla actiune de combatere a fenomenului infractional organizat, care se deruleaza concomitent pe teritoriul a 28 de judete si in Bucuresti.Potrivit unor surse judicare, procurorii DIICOT au descoperit ca studentii din Timisoara erau aprovizionati cu droguri (cannabis, rezina de cannabis, comprimate ecstasy, timbre LSD) de alti colegi de-ai lor.Totul ar fi inceput in 2017, iar nucleul de baza al gruparii a fost constituit din 9 tineri originari din Tg.Jiu, care si-au dezvoltat activitatea de furnizare de droguri in special in randul studentilor Facultatilor de Medicina si Drept.Pentru ca cererea de droguri era in crestere, s-a dezvoltat in timp un al doilea palier de distribuitori, care intermediau vanzarile de droguri catre clientii finali, suspectii din primul palier evitand astfel contactul direct cu consumatorii si, implicit, riscul de a intra rapid in atentia autoritatilor.In acest mod, membrii gruparii au ajuns sa fie principalii distribuitori de droguri de risc si de mare risc in mediul studentesc al Facultatilor de Medicina si Drept, cantitatile de droguri gestionate impunand si diversificarea surselor de aprovizionare.Pentru a acoperi piata drogurilor, cei implicati si-au dezvoltat treptat doua surse din care isi asigurau cantitatile de droguri necesare desfacerii:- in cazul drogurilor de risc (cannabis, rezina de cannabis), acestia au inceput sa dezvolte culturi proprii;- in cazul drogurilor de mare risc (comprimate ecstasy, timbre LSD), traficantii s-au orientat catre achizitiile online, prin intermediul anunturilor postate pe diferite site-uri de profil din Darknet.Surse judiciare au explicat pentruca este vorba despre o platforma paralela Internetului obisnuit, care poate fi accesata cu ajutorul unor motoare de cautare specifice, cum este Thor, si care, datorita gradului ridicat de criptare folosit, permite deplina anonimizare a utilizatorilor.In aceste conditii, in Darknet (care reprezinta in prezent cca 90% din Internet) s-au dezvoltat veritabile "piete" virtuale, unde sunt comercializate multe bunuri interzise - droguri, arme, materiale pornografice etc.De asemenea, in ultimii ani s-a constatat o schimbare radicala in ceea ce priveste modul de aprovizionare a dealerilor locali, in sensul ca acestia s-au orientat catre aceste "piete" virtuale din Darknet, de unde pot comanda orice tip de drog, platibil in monede virtuale tip Bitcoin.Ulterior, sursele judiciare au explicat ca drogurile erau expediate prin intermediul serviciilor postale, in plicuri de mici dimensiuni si in cantitati reduse, dar cu livrari multiple, care permit livrarea plicului catre destinatar, direct in cutia postala, fara indeplinirea altor formalitati.