Cum s-a ales praful de cazul Tandarei, megadosarul de trafic de minori: 25 de inculpati achitati, pentru ca procurorii DIICOT au facut treaba de mantuiala

Verdict: "Fapta nu exista"

Cum s-a ajuns in situatia asta

"Nu au fost identificati toti minorii"

"Nu s-a dovedit exploatarea copiilor"

De ce erau cercetati in Marea Britanie

Minorii, scosi legal din tara

Lipsurile din ancheta

De ce a fost achitat "Titi Aghiotantul"

"Nu este lider, este judecator al rromilor"

Cum a fost desfiintata acuzatia de spalare de bani

Acuzatiile, la gramada

Infractiuni grave, neprobate

Iata concluzia instantei

Cei 25 au fost acuzati ca in urma cu un deceniu au traficat copii din propria etnie in Marea Britanie, unde acestia erau folositi la cersit si furat. A fost primul caz de trafic de minori investigat de o echipa comuna formata din politisti romani si englezi. Cazul privea traficarea a 181 de copii romi in Marea Britanie, unde erau folositi la cersetorie si furturi. In Anglia, aproximativ 120 de traficanti au fost prinsi si aruncati dupa gratii.In cazul anchetei din Romania, acuzatiile erau foarte dure: constituire de grup infractional organizat, trafic de minori, spalare de bani si nerespectare a regimului armelor si munitiilor. In februarie 2019, la Tribunalul Harghita, prima instanta sesizata, toti cei 25 de inculpati au fost achitati, cand judecatorii au constatat ca unele fapte s-au prescris dupa ce procesul a fost tergiversat vreme de 9 ani.La finalul procesului, Curtea de Apel din Targu Mures a constatat ca doar acuzatia de nerespectare a regimului armelor si munitiilor s-a prescris. In cazul acuzatiilor de constituire de grup infractional organizat, trafic de minori, spalare de bani, a decis achitarea in baza articolului potrivit caruia: "fapta nu exista".Potrivit concluziei finale a judecatorilor: procurorii DIICOT s-au bazat in sustinerea acuzatiilor pe probe indirecte de genul "am auzit din presa", "am auzit discutandu-se in localitate", "am auzit vorbindu-se la restaurant", "unii ziceau ca", probe care nu pot conduce automat la condamnarea unor persoane, cu atat mai mult cu cat acuzele aduse sunt foarte grave.Curtea de Apel din Targu Mures a analizat pe zeci de pagini probatoriul administrat in acest caz si a motivat ca "nu a identificat acele probe pe care s-a bazat dispozitia de trimitere in judecata a inculpatilor din prezentul dosar, probe din care sa rezulte existenta infractiunilor retinute in sarcina acestora"."Se constata astfel ca organele de urmarire penala s-au limitat la a prelua datele minorilor identificati de autoritatile britanice ca fiind autorii unor infractiuni de cersetorie, furt sau frauda si la a identifica persoanele cu care acesti minori au iesit din tara, fara a mai administra prea multe probe care sa ateste cu adevarat existenta a infractiunilor sau vinovatia inculpatilor.De asemenea, desi s-a aratat ca inculpatii ar fi traficat un numar impresionant de minori si i-ar fi transportat pe acestia in strainatate in calitate de insotitor sau sofer, instanta de apel constata ca marea majoritate a minorilor au calatorit in strainatate (sau au revenit din strainatate) insotiti de parintii acestora (sau de cel putin unul dintre parinti) sau de catre o persoana care avea calitatea de insotitor conform declaratiilor autentificate in mod legal, aspect care a fostde catre organele de urmarire penala", explica Curtea de Apel Targu Mures.Judecatorii au mai aratat ca in cazul infractiunii de trafic de minori, nici la descrierea activitatii infractionale, nici la incadrarea juridica a acestei infractiuni, nu au fost identificati in totalitate minorii presupusi a fi fost traficati de catre inculpati.Din probatoriul administrat in cursul anchetei si al judecatii s-a constatat ca marea majoritate a inculpatilor s-au deplasat in strainatate in perioada 2002 - 2008 cu autoturismele personale sau cu alte autoturisme (unii chiar si cu avionul) fiind insotiti de membri de familie si de alte persoane din anturajul acestora, respectiv din localitatea Tandarei (Ialomita), persoane printre care se aflau si minori.", motiveaza instanta.Judecatorii mai sustin ca este adevarat ca o parte din minorii transportati au fost surprinsi ulterior in Marea Britanie in timp ce au comis infractiuni de furt sau cersetorie, "".Instanta citeaza din declaratiile de martori date de doi politisti britanici, Andrew Walsh si Dennis Murray, care se refera doar la identificarea minorilor in Anglia si activitatile de cersetorie, furt, inselaciune desfasurate de acestia.Potrivit instantei, acestea nu dovedesc in vreun fel existenta infractiunii de trafic de minori retinuta in sarcina inculpatilor, neexistand vreo legatura intre minorii presupusi a fi traficati si inculpati (cu exceptia uneori a efectuarii calatoriilor impreuna) si "nefiind dovedit scopul transportului minorilor, respectiv acela al exploatarii acestora".Cu privire la declaratiile ofiterilor de politie britanici, instanta de apel a constatat ca acestea nu contin elemente care sa ateste legatura dintre persoanele condamnate in Anglia in acest caz si inculpatii din "dosarul Tandarei"."Mai mult, o deosebire esentiala intre finalitatea cercetarilor realizate de autoritatile britanice si cele realizate de autoritatile romane consta in aceea ca inculpatii cercetati de autoritatile britanice () au recunoscut faptele retinute in sarcina lor (recunoastere determinata in principal de profesionalismul celor care au procedat la interogatoriu si de probele administrate) pe cand inculpatii trimisi in judecata de autoritatile romane in prezenta cauza au negat comiterea infractiunilor retinute in sarcina lor, negare bazata in principal pe probatoriul insuficient administrat in cursul urmaririi penale.Mai mult, persoanele din Anglia au fost condamnate in principal pentru comiterea infractiunii desi nicidecum pentru infractiunile de", motiveaza Curtea de Apel Targu Mures.Revenind la continutul rechizitoriul si la mentiunile cuprinse in acesta, judecatorii mai arata ca, desi s-a retinut ca inculpatii au traficat numerosi minori, prin racolarea si transportul acestora in calitate de insotitor sau sofer, reprezentantii parchetului "au uitat" sa mentioneze ca, de cele mai multe ori, minorii au calatorit in strainatate insotiti chiar de parintii lor.De asemenea, unii minori au calatorit in strainatate insotiti de inculpati sau de alte persoane care aveau insa calitatea de insotitori conform declaratiilor notariale autentificate, declaratii notariale a caror autenticitate nu a fost rasturnata "desi reprezentantii parchetului au aratat in cuprinsul rechizitoriului ca minorii au fost scosi din tara si in baza unor acte false, acestenu au fost insa si indicate, mentiunile respective fiind doar de ordin general".", conchide Curtea de Apel Targu Mures.Curtea de Apel Targu Mures a constatat si ca neaudierea persoanelor traficate si a altor persoane care ar fi avut cunostinta despre activitatile inculpatilor in cursul urmaririi penale reprezinta un mare neajuns, "intrucat persoanele respective, la momentul arestarii inculpatilor, ar fi putut oferi informatii relevante legate de infractiunile retinute in sarcina inculpatilor".Potrivit instantei, majoritatea declaratiilor luate in cursul urmaririi penale sunt lapidare si nu dovedesc in vreun fel ca inculpatii s-ar fi constituit intr-un grup infractional organizat sau ar fi transportat minoriiin scopul exploatarii acestora."Organele de urmarire penala au incercat sa demonstreze mai mult cu probe indirecte existenta infractiunilor pentru a stopade cersetorie propagat in strainatate de catre o parte din persoanele de etnie rroma.Chiar din declaratiile unor martori rezulta ca aceste familii se indreptau spre Marea Britanie, unde. De asemenea, odata ajunsi in strainatate, o parte din membrii familiilor rrome au profitat si de naivitatea si mila strainilor si au inceput initial sa cerseasca, iar apoi chiar sa comita diverse infractiuni minore, legislatia fiind, dupa parerea noastra, una extrem de permisiva.Insa, de la comiterea unor infractiuni stradale de cersetorie sau furt si pana la existenta infractiunilor retinute in sarcina inculpatilor apreciem ca este o cale lunga, cale ce trebuiade catre organele de urmarire penala cu probe solide, care sa nu poate fi combatute in vreun fel. In schimb, atat autoritatile romane, cat si cele britanice s-au limitat la administrarea unui probatoriu destul de subtire, cu speranta ca vor indupleca instantele sa procedeze la condamnarea inculpatilor", mai arata Curtea de Apel Targu Mures.Judecatorii au prezentat pe alte zeci de pagini fiecare acuzatie adusa celor 25 de inculpati. Iata cum motiveaza achitarea lui Constantin Radu, zis "Titi Aghiotantul", o persoana cu o mare influenta in cadrul comunitatii de rromi din orasul Tandarei, considerat liderul gruparii."Aratam insa ca vinovatia unui inculpat trebuie probata de catre organele de urmarire penala cu dovezi certe si concludente, afirmatiile neprobate (si uneori nereale) neputand fi luate in considerare, motiv pentru care, asa cum am aratat mai sus, se va constata inexistenta infractiunilor de constituire grup infractional organizat si trafic de minori", spun judecatorii.In cazul lui "Titi Aghiotantul", instanta nu a identificat in continutul celor 62 de volume administrate in cursul urmaririi penale si nici in declaratiile martorilor audiati in cursul judecatii vreun indiciu din care s-ar desprinde ideea ca acesta ar fi liderul vreunei grupari infractionale."Instanta de apel constata ca aceasta infractiune nu exista, lipsind cu desavarsire probele care sa ateste constituirea unui grup infractional organizat de catre cei trei inculpati mentionati mai sus", motiveaza Curtea de Apel Targu Mures.Aspectele relatate de martorii cu identitate protejata, atat in cursul urmaririi penale, cat si in cursul judecatii, cu privire la acesta au caracter general si nu conduc implicit la retinerea infractiunii de constituire grup infractional organizat, in lipsa altor probe."Din contra, se constata ca organele de urmarire penala nu au administrat probe in sustinerea acuzatiei si nici instanta de apel nu a identificat dovezi in acest sens, astfel ca aceasta infractiune a fost retinuta in actul de sesizare doar in baza unor presupuneri, ce evident ca nu pot avea vreo valoare probatorie.", explica magistratii.Curtea de Apel Targu Mures a desfiintat si acuzatiile de spalare de bani din acest caz. Procurorii DIICOT acuzau ca inculpatii din acest caz au obtinut beneficii materiale din exploatarea victimelor traficului de minori. Banii i-ar fi trimis in tara prin sistemele de curierat electronic sau transfer bancar si investite in imobile si masini de lux."S-a mai aratat ca, insa instanta de apel nu a reusit sa identifice si probe care sa ateste realitatea acestor afirmatii", argumenteaza Curtea de Apel Targu - Mures.Instanta a constatat ca procurorii DIICOT s-au limitat la a insera in continutul rechizitoriul datele dintr-un raport de constatare tehnico - stiintifica, fara a detalia prea mult si in ce a constat efectiv aceasta infractiune de spalare de bani."Mai mult, nu a fost realizata legatura dintre sumele de bani indicate de catre organele de urmarire penala si infractiunile de trafic de minori retinute in sarcina inculpatilor, o parte din aceste sume de bani fiind obtinute in mod clar in mod licit de catre inculpati (unii inculpati, asa cum vom arata mai jos au obtinut bani de la autoritatile engleze cu titlu de ajutoare sociale, aceste sume neputand in niciun caz a fi considerate ca ar fi provenit din comiterea unor infractiuni)", precizeaza judecatorii.In plus, unii inculpati au beneficiat de sume modice transferate prin sistemele Western Union si Money Gram, vorbim de sume intre 50 si 1.000 de euro."In concluzie, instanta de apel constata ca acuzatiile organelor de urmarire penala au fost facutesi fara a avea probe cu privire la aceasta infractiune, fara a fi detaliate activitatile care reprezinta elementul material al infractiunii de spalare de bani.S-a aratat ca, insa avand in vedere ca, asa cum am detaliat anterior, s-a retinut ca infractiunea de trafic de minori nu exista, se va constata si inexistenta infractiunii de spalare de bani, fara a se mai analiza si situatia fiecarui inculpat in parte, motivele de achitare fiind identice pentru toti inculpatii, respectiv inexistenta faptei".In final, Curtea de Apel Targu Mures emite o concluzie a intregului caz si argumenteaza cum s-a ajuns la decizia de achitare definitiva.Potrivit magistratilor,