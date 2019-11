Cum voia un lider interlop sa o infiltreze pe "cumnata" lui cartita in Politia Romana: Daca are facultate, o facem ofiter

Miza lui "Becu": informatiile din dosare

Discutiile cu fostul politist

"Iti spun ce, cum si in ce fel!"

"Daca are facultate, o facem ofiter"

Cand banii nu rezolva chiar orice

Interlop: "E aeriana! E copila, ma!"

Informatiile confidentiale

"Becu" ar fi oferit sume mari de bani unor oficiali cu functii de conducere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane pentru transferul unei politiste, agent sef de politie in cadrul Postului de Politie Draganesti Vlasca din cadrul IPJ Teleorman, intr-o alta functie din cadrul IGPR.Detaliile apar in dosarul in care "Becu" a fost trimis in judecata, alaturi de noua persoane, de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT).Un caz care pare identic cu cel din filmul Cartita (The Departed), in regia lui Martin Scorsese, in care seful mafiot irlandez Francis "Frank" Costello reuseste sa-si infiltreze un om in politia din Massachusetts.Potrivit anchetatorilor DIICOT, intentia lui "Becu" era de a avea o mai buna sursa de informare in ceea ce priveste activitatile de cercetare penala efectuate in dosare de urmarire penala si sa-i asigure acestuia o anumita protectie.O alta tinta era aceea de a oferi informatii despre clanurile rivale, pentru a elimina concurenta din "afacerile" de proxenetism si trafic de persoane, "", acuza DIICOT.Surse judiciare au explicat pentruca totul a iesit la iveala in perioada mai 2016 - februarie 2017, atunci cand interlopii erau monitorizati de procurorii DIICOT."Becu" a fost interceptat atunci cand discuta cu locotenetul sau, Catalin Marius Chita, despre transferul in cadrul IGPR a surorii iubitei sale, Alina Bratu. Din acest motiv, in interceptari politista este denumita "cumnata".Catalin Marius Chita a fost politist cu mai mult timp in urma, functie din care a fost eliberat ca urmare a condamnarii sale la o pedeapsa de 6 luni cu suspendarea executarii pedepsei pentru inselaciune.El este judecat in acest caz pentru constituire a unui grup infractional organizat si trafic de influenta.Iubita lui "Becu", Alina Bratu, este judecata in acest caz pentru sprijinirea unui grup infractional organizat.Chita i s-ar fi laudat lui "Becu" de mai multe ori cu relatiile din Politie si cum o sa o mute la Bucuresti pe politista din Teleorman.Am vorbit cu... Pai maine ma duc! M-a chem... m-a sunat si ma duc acolo! La noua sa fiu la el! Cu cumnata, ma!Am inteles! Cu cumnata, da! Am inteles!Da! Acuma ne auzim maine, iti spun ce, cum si in ce fel!In discutii, Chita se plangea ca multe din relatiile sale s-au pensionat.La Bucuresti ar fi mai usor, dar stai sa vedem si acolo unde ca nu ... trebuie asa oriunde, oricum! E nasol ca ... la orice post asa, orice loc de munca! Eeee...Da! Pai bag-o la ceva mai ca lumea, iti dai seama!Bucuria interlopilor, se eliberasera multe posturi de agenti, iar Politia urma sa faca angajari.E o data la nu stiu cat, ce-ai? Pentru ca au iesit foarte multi, au plecat foarte multi din sistem! Foarte multi s-au pensionat, foarte multi au plecat si sunt multe! Si au scos incadrare directa! Deci ea nu mai trebuie sa faca Academia de Politie ca sa se faca ofiter! Daca are facultate...Da!E subofiter, are facultate se inscrie pe locuri de ofiter! Ca decat da examen si a dat examen, a luat examenu', a doua zi e ofiter!Am inteles!Era bine, da' daca n-a terminat facultatea! Poate are alta facultate! Poate asta o fi alta facultate!Stai sa o intreb sa vedem! Nu stiu!Chita: Orice facultate! Sa aibe facultate!Am inteles! Ajung acasa in zece minute si te sun si...Aha!Iti spun dup'aia!Deci sa in... verifica si la Arges sa vada ce locuri sunt!Da!Dar ti-am spus ...... era la Stefanesti, mai era unu' ca mai au fost trei si doua s-au ocupat! La Costesti stia ca e, iar la Pitesti era la ceva, dar era pe la Investigatii Criminale, nu prea era ok! Aaaa.... asa...mi-a zis ...mi-a zis la Brigada Politie Rutiera ...dar e la Ionesti acolo, unde mai mergeam eu cu tine, de secretara si inca un post. Nu cred ca-i convine ei acolo. Si e departe...Procurorii DIICOT au pus in dosarul care a ajuns pe masa magistratilor din Tribunalul Dambovita zeci de intercepari privind acest caz."Becu" era nerabdator sa-si puna "cumnata" intr-un post bun. Pentru acest lucru era dispus sa plateasca bani buni.," spunea "Becu" (foto).Exista o problema in mutarea "cumnatei", aceasta nu s-ar fi putut realiza intr-un mod natural cu respectarea legii, intrucat pentru aceasta mutare erau necesare indeplinirea unor conditii si anume avizul pe care ar fi trebuit sa-l acorde seful unitatii de politie de la care aceasta urma sa plece, cat si aprobarea sefului unitatii de politie la care aceasta urma sa se mute.In plus, femeia se afla in perioada de tutela profesionala si pana la perioada de expirare a tutelei profesionale ar fi fost aproape imposibil de realizat aceasta mutare.Potrivit anchetatorilor, Chita a discutat cu unul dintre sefii Directiei de Transporturi- IGPR despre numirea "cumnatei". El a intermediat chiar o intalnire intre politista si unul dintre ofiterii de rang inalt din aceasta directie."O aduce aici, dupa care, dupa ce o aduce aici ...aaaa....i-a zis in fata asta, sefu' pa toata regionala, pa Bucuresti, pa tot... Bucuresti... Dambovita, Giurgiu, pa trei-patru judete! A zis: Dupa ce vii aici, eu sunt garantul tau!... I-a zis:... Acuma trebuie sa ma dau peste cap sa vad, ca nu vrea sa-i dea drumu' ala de acolo sa plece!," spunea Chita.Fostul politist si interlopul erau in culmea fericirii la auzul vestii.Pai manca-ti-as p**a a venit toata lumea...saru' mana....dadea noroc cu chestoru' de ziceai ca e sefa IPJ Alexandria!Ba esti nebun la cap?Pai da! ...... Ideea e ca e aeriana rau de tot manca-ti-as gura ta! Nu stie pe ce lume traieste!Cum?E aeriana, aeriana rau de tot!E aeriana! E copila, ma, nu gandeste, ti-am spus ca e ca copiii aia mici!Chiar ca e copil, sa mor eu daca te mint!Sa mor eu daca te mint! Nu ti-am zis?!Potrivit unor surse judiciare citate de, Sectia Regionala Politie Transporturi Bucuresti a avizat pozitiv raportul de transfer al politistei. Totusi, IPJ Teleorman a refuzat acest transfer.Sursele citate au explicat pentruca Chita a fost interceptat de procurorii DIICOT cand discuta si cu alti politisti.De exemplu, una dintre ocazii a fost cand a sunat un agent din cadrul Politiei Autostrazi, caruia i-a cerut datele personale ale unei femei.Cu ocazia verificarilor facute la statia de lucru a politistului, anchetatorii au stabilit ca de la aceeasi statie de lucru si cu aceeasi parola au fost verificate si alte persoane de sex feminin.In cazul unei persoane, este vorba de unul dintre martorii intr-un caz de trafic de persoane deschis in urma plangerii depuse de o alta romanca obligata sa se prostitueze intr-un club din Madrid.