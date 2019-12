Daniel Horodniceanu si-a depus candidatura la sefia DIICOT si Parchetului General

"O sa se inscrie in ultima zi"

Horodniceanu a confirmat pentruca a trimis vineri candidatura si proiectele de management la Ministerul Justitiei.Procurorul Daniel Horodniceanu, in varsta de 45 de ani, s-a aflat la conducerea DIICOT din mai 2015 si pana in primavara anului 2018. El a candidat pentru un al doilea mandat la sefia DIICOT, dar a pierdut in favoarea lui Felix Banila. Dupa incheierea mandatului la sefia DIICOT, Horodniceanu s-a intors la Iasi.La inceputul anului 2019, Daniel Horodniceanu si-a depus candidatura si pentru functia de procuror european din partea Romaniei, insa procedura de selectie a fost amanata de fostul ministru al Justitiei, Tudorel Toader, "pentru o data care va fi anuntata ulterior".Procurorul a mai candidat in aprilie 2019 pentru functia de procuror general al Romaniei, dar fostul ministru al Justitiei i-a respins pe toti cei patru candidati. Era vorba de Augustin Lazar, Marian Drilea, Gabriela Scutea si Daniel Horodniceanu.Data limita pentru inscrierea la concursurile pentru ocuparea functiilor de conducere in mai multe mari parchete este luni, 23 decembrie. Candidatii pentru aceste functii prefera sa se inscrie in ultimele zile, asa cum a explicat Catalin Predoiu, joi seara, la Realitatea Plus."Niciunul nu s-a inscris pana acum. Dar nu ma ingrijorez, pentru ca lumea asteapta sa vada ce s-a intamplat in ultima zi. (...) Nu s-a inscris nimeni, dar nu sunt ingrijorat, pentru ca aud colegi in CSM:Lasati, domnule ministru, multi o sa se inscrie in ultima zi", a declarat joi seara Catalin Predoiu, la Realitatea Plus.