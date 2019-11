De ce a fost eliberat Ovidiu Tender: Recursul compensatoriu si sponsorizarile sotiei

Cum s-au calculat zilele

Aceasta este concluzia magistratui de la Judecatoria Targu Jiu, care a decis pe 30 octombrie eliberarea conditionata a lui Ovidiu Tender, condamnat la 12 ani si 7 luni de inchisoare in dosarul Rafo-CAROM pentru mai multe infractiuni economice. Decizia nu a fost contestata de procuror si a ramas definitiva.," conchide magistratul.Potrivit Codului Penal, pentru a putea fi propozabil la eliberare conditionata, Ovidiu Tender (63 de ani) trebuia sa execute jumatate din pedeapsa de 12 ani si 7 luni, la care fusese condamnat in iunie 2015.Transfomata in zile, condamnarea era de 4.597 zile, iar milionarul trebuia sa execute 2.298. El a executat efectiv o treime din pedeapsa, dar i s-au adaugat zilele in care a fost arestat preventiv si mai multe zile castigate prin munca si gratie recursului compensatoriu.Potrivit unui raport al Comisiei de la Penitenciarul Targu-Jiu, realizat pe 23 octombrie 2019, Tender a castigat mai multe zile dupa ce a muncit in penitenciar si a beneficiat de prevederile recursului compensatoriu.La 23 octombrie, milionarul executase efectiv un numar de 1.599 zile din pedeapsa, aproximativ 4 ani si 4 luni.La aceste zile s-au adaugat alte 180 zile de arest preventiv, 363 zile considerate ca executate in urma muncii prestate si 162 zile considerate executate suplimentar in urma cazarii in conditii necorespunzatoare, in conformitate cu art. 55 ind. 1 din Legea nr. 169/2017 a recursului compensatoriu.In total: Tender a realizat 2.304 zile castigate si executate efectiv. Astfel, el a devenit propozabil pentru eliberare conditionata.Judecatorii au aratat ca milionarul nu are antecedente penale, a executat fractia prevazuta in mod obligatoriu, a dat dovezi de indreptare si a respectat in perioada detentiei obligatiile impuse de Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor, nefiind sanctionat disciplinar.In plus,si a participat la stagii de practica, activitati si programe educationale, sociale si psihologice menite sa conduca la reintegrarea sa sociala, a relationat corespunzator cu ceilalti detinuti si cu personalul unitatii penitenciare, si-a indeplinit in totalitate recomandarile din planul individualizat de evaluare si interventie educativa si terapeutica, a finalizat programul de pregatire pentru liberare, "."Avocatul lui Ovidiu Tender a depus mai multeintocmite de decanul Facultatii de Geologie, de presedintele Asociatiei "Lions Club Bucuresti-Phoenix", de mitropolitul Banatului si de directorul Teatrului I.L. Caragiale.Aparatorul a depus la dosar si acte medicale privitoare la starea de sanatate, precum si oferta de angajare, aratand totodata ca, dupa ce Tender a inceput executarea pedepsei, in perioada 2015-2019 au fost incheiate mai multe contracte de sponsorizare intre Fundatia Tender al carei presedinte este sotia petentului, Nicoleta Tender, si numeroase societati.