Dialogul dintre mama Alexandrei Macesanu si falsul rapitor al fetelor - cere 3.500 de euro pentru fiecare si promite poze cu ele

"Noi am fost complici cu Dinca. Sunt mai multi aici, nu conteaza, au fost mai multi. La noi este o retea, noi facem parte dintr-o retea. Pe noi nu ne intereseaza fetele, pe noi ne intereseaza banii... V-am spus, va mai ganditi", spune falsul rapitor.Tanarul i-a zis femeii ca le-a rapit pe Alexandra si Luiza. El cerea, in schimbul fetelor suma de 3.500 euro pentru fiecare. Mama Alexandrei i-a cerut fotografii cu fetele, pentru a se convinge ca sunt in viata.Interceptarile au fost publicate pe facebook de Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei Macesanu. El a anuntat ca a colaborat cu procurorii si serviciile de informatii pentru a surprinde in flagrant o persoana care a contactat-o pe mama Alexandrei si i-a cerut bani pentru a o elibera pe minora, dar si pe Luiza Melencu. Persoana a fost prinsa si audiata, pista fiind una falsa.Totul s-a intamplat in conditiile in care Gheorghe Dinca a recunoscut ca le-a ucis pe cele doua tinere.Intr-o interventie telefonica, Alexandru Cumpanasu a spus ca tanarul s-a jucat cu sentimentele familiei si cu autoritatile: "Va plati pentru asta. A fost un apel de pe numar necunoscut in care spunea ca o detine pe Luiza si ca stie unde este Alexandra, ca e parte din reteaua de crima organizata. Inregistrarile sunt facute de catre noi".Doamna, v-ati mai gandit la oferta facuta?Ba da, dar nu prea am incredere, asa. Eu ma gandesc, dar ce oportunitati am eu?Eu v-am spus. Spuneti-le la anchetatori ca se afla la noi fetele!Unde adica la noi? Crezi ca pe mine ma ia in serios aia?Nu stiu. Eu nu stiu ce sa zic. Daca vreti sa le salvati...Nu inteleg.Eu nu stiu ce sa zic, dar fetele sunt la noi. Noi am fost complici cu Dinca. Sunt mai multi aici, nu conteaza, au fost mai multi. La noi este o retea, noi facem parte dintr-o retea. Noi nu ne intereseaza fetele, pe noi ne intereseaza banii... V-am spus, va mai ganditi.Pai o sa le spun, o sa vorbim. Da...Cat, 3.500 de euro parca ai zis, nu?3.500, da.Da' zisesi ca siguranta ca vedem fetele in fotografie, si daca noi punem banii si copiii nu-i vedem, nu ni-i trimeti, cum e?Nu, nu nu. O sa facem un schimb, vedem. Stabilim atunci. O sa va trimit fotografii cu fetele, tot.Da?Da.Bine, mai vorbim si...Bine, doamna, ne mai auzim.Alo, doamna, ati vorbit cu parintii fetelor?Pai eu sunt mama lui Alexandra.Am inteles, am vorbit, da. Suntem de acord.Deci sunteti de acord. Da' ia uitati, vrem si noi sa vedem, acum, in momentele de fata, sa vedem poze cu fetele.Pe ce aveti, Whatsapp, pe ce numar?Pe numarul asta, puteti sa-mi trimiteti pe Whatsapp pe numarul asta.Am inteles, am sa trimit cateva poze.Asa, ca sa fim si noi siguri.Da, doamna.Sa le auzim si noi, sa le vedem.Asa facem, o sa trimit poze si pe urma o sa stabilim locatia si...Bine, haideti, trimiteti poze si vobim dupa aia.Bine.