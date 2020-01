DIICOT a finalizat rechizitoriul in dosarul lui Gheorghe Dinca. Procesul se va desfasura la Tribunalul Olt

Ziare.

Potrivit unor oficiali din DIICOT, rechizitoriul va fi inaintat spre confirmare procurorului general interimar Bogdan Licu, urmand ca dosarul sa fie trimis la inceputul saptamanii viitoare la Tribunalul Olt, instanta competenta in acest caz.Gheorghe Dinca a fost scos vineri din arest si dus la sediul DIICOT, unde a fost prezenta si mama Alexandrei Macesanu, fata disparuta in Caracal in luna iulie 2019."Imi batea inima atat de tare, incat, cum sa zic, as fi sarit pe el (...) Este o usurare si speram sa aflam adevarul si sa gasim copilul. Speram tot sufletul sa o gasim pe Alexandra", a spus mama fetei la iesirea din sediul DIICOT.Dinca a fost audiat si joi la DIICOT, el schimbandu-si declaratia initiala, in sensul ca nu ar fi ucis-o pe Luiza Melencu, data disparuta in luna aprilie 2019. El le-ar fi spus procurorilor ca Luiza a fost luata din casa lui de alte persoane.La inceputul anchetei DIICOT, Gheorghe Dinca a sustinut ca a ucis-o pe Alexandra Macesanu, in varsta de 15 ani, pe data de 25 iulie si, ulterior, i-a incinerat corpul intr-un butoi din curtea casei sale. De asemenea, el a afirmat ca a ucis-o si pe Luiza Melencu, de 18 ani, disparuta in luna aprilie, iar resturile corpului le-ar fi aruncat la marginea unei paduri de langa Caracal.In urma unei expertize ADN efectuate de INML s-a stabilit ca fragmentele osoase gasite in cenusa din butoiul metalic de la domiciliul lui Gheorghe Dinca apartin Alexandrei Macesanu, cu o probabilitate de 99,93%.INML a efectuat o alta expertiza a fragmentelor osoase descoperite langa padure, insa specialistii nu au reusit sa stabileasca cui apartine ADN-ul.