DIICOT a inceput urmarirea penala in cazul falsului Picasso de la Tulcea

Ziare.

com

Ancheta vizeaza infractiunile de tainuire si favorizarea faptuitorului.Amintim ca un tablou despre care existau informatii ca ar fi "Tete D 'Arlequin", pictat de Picasso, disparut dintr-un muzeu din Olanda, a fost gasit ingropat saptamana trecuta, la tulpina unui copac, in Tulcea , dupa ce o persoana a primit informatii prin intermediul unei scrisori anonime.Insa intreaga situatie s-a dovedit a fi o farsa facuta de doi producatori de teatru din Belgia , relateaza Die Presse si televiziunea olandeza Nos. Cei doi producatori au ingropat tabloul la data de 31 octombrie in padurea din Tulcea, iar in ziua urmatoare au trimis sase scrisori anonime cu locatia picturii si instructiuni pentru gasirea acesteia. Scrisorile au fost trimise la trei adrese din Romania si trei din Olanda.Autoarea de origine romana, Maria Feticu, a picat in plasa celor doi producatori si a mers la Tulcea, unde a gasit copia tabloului "Cap de Arlechin", unul dintre tablourile furate in 2012 din Muzeul Kunsthal din Rotterdam.Producatorii si-au anuntat ulterior victimele prin mail ca mesajul a fost o farsa, inspirata dintr-o piesa de teatru numita "Copia adevarata", care a avut premiera saptamana trecuta la Anvers.