DIICOT a prins o banda de hoti care a jefuit caile ferate franceze de 1 milion de euro (Foto)

Sursa: DIICOT

Sursa: DIICOT

Sursa: DIICOT

Ziare.

com

Cercetarile in acest caz s-au realizat de o echipa mixta formata din procurori DIICOT si anchetatori francezi, cu privire la un grup infractional organizat, care, in perioada 1-18 februarie 2019, ar fi comis 57 de furturi, in dauna companiei feroviare franceze SNCF Franta, cu un prejudiciu de aproximativ un milion de euro."Faptele comise au fost, in principal,a metalelor neferoase din acestea (cupru, aluminiu, alama), stabilindu-se ca s-a reusit furtul a, cantitatea de metale fiind de aproximativ 38 de tone," arata DIICOT, intr-un comunicat de presa transmis joiIn urma actiunii, au fost ridicate inscrisuri, 40.000 de lei, 1.860 de euro, 3 motoare de ambarcatiuni si mai multe bancnote contrafacute.A fost arestat preventiv, in vederea predarii, un membru al grupului infractional pentru care exista un mandat european de arestare emis de autoritatile franceze, alti 9 fiind deja arestati in Franta, iar 3 plasati sub control judiciar, de asemenea, pe teritoriul Frantei."La actiunea din Romania, alaturi de procurorii DIICOT, la coordonare, a participat si judecatorul de instructie francez, iar la activitatile desfasurate au asistat si trei anchetatori ai Jandarmeriei Nationale Franceze si un specialist al A.P. FURTUM din cadrul Agentiei Uniunii Europene de cooperare in materie de aplicare a legii, care a oferit sprijin prin intermediul biroului mobil," explica DIICOT.Suportul financiar si logistic din acest caz a fost asigurat de catre Eurojust. Actiunea a fost efectuata cu sprijinul lucratorilor de politie din cadrul inspectoratelor de politie judetene Cluj, Arad, Olt, Valcea si Giurgiu.Se desfasoara cercetari si pentru probarea altor furturi din locuinte si societati comerciale de pe teritoriul Frantei, precum si spalare a banilor.I.S.