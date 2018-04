DIICOT a prins o retea care trafica migranti: Era sprijinita chiar de politisti

Ziare.

Au fost retinuti Istrate Timis, Cristian Burfete, Robert Iulian Stefanache, Cristian Mihali, Vasile Serezan, Ilie Daniel Mihali, Stefan Grec, Iulian Dumitru Stetco si Petrea Grec, pentru constituirea unui grup infractional organizat si trafic de migranti.Grupul a fost constituit incepand cu luna martie 2017 de catre cetateanul pakistanez Ahmad Khan Saeed si Istrate Timis, impreuna cu suspectul B. L. V., in calitate de membru executant.Din cercetari a rezultat ca membrii grupului au actionat coordonat pentru transportul migrantilor pe ruta Bulgaria/Serbia/Cipru - Romania - Ungaria - Austria - Germania/Italia/Slovenia.Procurorii arata ca, in perioada februarie - aprilie 2017, grupul a indrumat, transportat, transferat si adapostit, contra unor sume de bani, mai multi cetateni straini pentru trecerea frauduloasa a frontierei de stat a Romaniei.Astfel, in perioada 19-21 aprilie 2017, membrii grupului infractional organizat au transportat, transferat si adapostit pe raza judetelor Timis si AradIn 21 aprilie 2017, la punctul de frontiera Nadlac II, politistii i-au gasit pe cei 111 cetateni irakieni, sirieni, afgani, indeni si pakistanezi intr-un TIR care urma sa iasa din Romania catre Ungaria si apoi Austria, - in marea lor majoritate, intrati anterior ilegal pe teritoriul Romaniei, cu solicitari de azil.Exista suspiciuni ca liderii gruparii au promis si dat bani lucratorilor de politie de la Nadlac pentru a nu controla mijloacele de transport in care erau cetateni straini.La data de 9 aprilie 2018, procurorii DIICOT au facut 18 perchezitii domiciliare in judetele Maramures, Arad, Timis si Bihor.De asemenea, in Austria au fost facute cinci perchezitii domiciliare,Inculpatii urmeaza sa fie prezentati Tribunalului Bucuresti cu propunere de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile.Pentru destructurarea grupului infractional organizat s-a constituit o echipa comuna de ancheta intre autoritatile judiciare din Romania, Austria si Slovenia.