DIICOT a pus sub acuzare patru directori ai Schweighofer Holzindustrie, in dosarul cu prejudiciu de 25 de milioane de euro

In acest dosar, miercuri s-au desfasurat 23 de perchezitii in cinci judete (Suceava, Hunedoara, Alba, Bihor si Brasov) si in Bucuresti la persoane si institutii publice pentru destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de deturnare a licitatiilor publice, evaziune fiscala, concurenta neloiala, taiere fara drept de arbori si alte infractiuni aflate in competenta DIICOT.Prejudiciul estimat de anchetatori se ridica la peste 25 milioane de euro."Incepand cu anul 2011 si pana in prezent, mai multe persoane au constituit un grup infractional organizat, membrii grupului actionand in vederea deturnarii licitatiilor publice organizate la nivelul unor directii silvice pentru a-si asigura volume suplimentare considerabile de masa lemnoasa in vederea procesarii, in fabrici specializate in taierea si rindeluirea lemnului. In acelasi scop, unii agenti economici au fost inlaturati de la licitatiile de masa lemnoasa si, dupa caz, impusi altii", preciza DIICOT.Totodata, arata sursa citata, in urma cercetarilor efectuate in cauza s-a stabilit ca o parte din cantitatea de masa lemnoasa receptionata nu a fost evidentiata in documente contabile.DIICOT precizeaza ca o parte din masa lemnoasa receptionata provenea din savarsirea unor infractiuni de taiere fara drept de arbori."In desfasurarea activitatilor ilicite, membrii grupului infractional organizat au beneficiat si de sprijinul unor functionari publici", spun procurorii.