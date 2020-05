DIICOT a renuntat la ancheta impotriva lui Valcov, cercetat dupa publicarea protocolului dintre SRI si Parchetul General

Ziare.

In dosar era cercetata fapta de divulgarea secretului care pericliteaza securitatea nationala. Dosarul a fost deschis la sesizarea SRI.Darius Valcov, fost consilier al Vioricai Dancila atunci cand era premier, era cercetat pentru divulgarea secretului care pericliteaza securitatea nationala.Valcov chiar a fost pus sub control judiciar , insa a scapat de masura Procurorii au renuntat la ancheta la finele lunii februarie, in baza articolului care spune ca ei pot lua aceasta decizie daca nu exista un interes public in urmarirea penala.La scurt timp dupa aparitia in 2018, pe site-ul PICCJ a protocolului public dintre Parchetul General si SRI, incheiat in anul 2016, Darius Valcov a publicat pe pagina sa de Facebook si o varianta secreta a protocolului.Desi documentul nu mai producea efecte, asa cum au anuntat SRI si Parchetul General, el era un document secret. Protocolul ar fi provenit de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta.