DIICOT a terminat cercetarea criminalistica din casa groazei de la Caracal

Ziare.

com

"Astazi, 29.08.2019, activitatile desfasurate la domiciliul inculpatului Dinca Gheorghe au fost in cea mai mare parte finalizate, cu referire directa la cercetarea criminalistica", anunta reprezentantii DIICOT intr-un comunicat remis presei Conform sursei citate, pana la data expirarii autorizatiei de perchezitie emisa de catre instanta de judecata, vor fi efectuate si alte activitati, in functie de analiza ulterioara a mijloacelor de proba ridicate pana la acest moment de la locul faptei.Digi24 transmite ca anchetatorii au strans corturile pe care le-au folosit in ultimele saptamani si au inceput sa incarce bagajele in masini.Amintim ca DIICOT preciza, in 26 august, ca a cerut expertizarea masinii lui Gheorghe Dinca , a fost scanat solul din curtea casei acestuia si ca urma scanarea zonelor cimentate si zidite, mandatul de perchezitie fiind prelungit.Timp de o luna, criminalistii au rascolit proprietatea lui Gheorghe Dinca, pe care au scanat-o cu un aparat folosit de arheologi. Apoi, au facut 37 de gropi, unele adanci de pana la 6 metri, arata postul citat.Probele adunate astfel au fost urcate in camioane si trimise la Bucuresti pentru a fi expertizate de INML.