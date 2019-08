DIICOT: Analiza ADN confirma oficial a doua victima - o fata intre 15 si 19 ani

Ziare.

"Din analiza raportului preliminar de expertiza medico-legala antropologica rezulta ca fragmentele osoase examinate provin de la o persoana de sex feminin cu varsta cuprinsa intre 15-19 ani si ca sunt altele decat cele ce s-au individualizat anatomic printre resturile scheletale descoperite in urma perchezitiei domiciliare efectuate la data de 27.07.2019 la locuinta inculpatului Dinca Gheorghe", a transmis DIICOT intr-un comunicat remisAmintim ca oasele au fost descoperite intr-o padure amplasata pe terenul Statiunii de cercetare si dezvoltare agricola Caracal, iar Gheorghe Dinca a sustinut ca apartin Luizei Melencu, fata disparuta in aprilie.Surse din apropierea anchetatorilor au declarat pentruca Gheorghe Dinca ar fi recunoscut mai multe violuri, nu si crime. Ancheta continua miercuri la casa lui Dinca, unde va fi adus si un scanner de la Inspectoratul de stat in constructii, care va fi folosit pentru identificarea de probe care nu sunt la suprafata terenurilor.Sursele Ziare.com au precizat ca pana in acest moment nu exista probe ale existentei unor complici sau a unei retele de trafic de persoane implicate in acest caz, asa cum s-a speculat in mass-media.A.G.