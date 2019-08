DIICOT anunta ca dosarul Caracal e solutionat de procurori din conducere, sub coordonarea lui Banila

Ziare.

"Urmare a preluarii dosarului nr. 203/D/P/2019 de la Serviciul Teritorial Craiova de catre D.I.I.C.O.T - Structura Centrala - Sectia de Combatere a Criminalitatii Organizate, solutionarea acestuia a fost asumata de catre procurori cu functii de conducere din cadrul directiei sub coordonarea directa a procurorului sef, urmarirea penala fiind desfasurata cu maxima celeritate pentru stabilirea adevarului judiciar", se arata intr-un comunicat de presa transmis, joi, de DIICOT.Structura Centrala a DIICOT a preluat instrumentarea dosarului Caracal, de la serviciul Teritorial Craiova, data fiind complexitatea cazului si resursele implicate. Preluarea a fost dispusa, joi, de procurorul-sef al DIICOT."Prin ordonanta din 01.08.2019, procurorul-sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate si Terorism, in temeiul dispozitiilor art. 17 din O.U.G. nr. 78/2016, modificata si completata prin Legea nr. 120/2018 si art. 325 Cod procedura penala, a dispus preluarea dosarului nr. 203/D/P/2019, inregistrat la Serviciul Teritorial Craiova de catre D.I.I.C.O.T - Structura Centrala - Sectia de Combatere a Criminalitatii Organizate", a transmis, joi, DIICOT.Procurorul-sef al DIICOT, Felix Banila, a apreciat ca, "avand in vedere complexitatea cauzei, mediatizarea excesiva a acesteia, precum si resursele tehnice logistice si umane necesare aflarii adevarului judiciar, preluarea dosarului de la ST Craiova la Structura Centrala a D.I.I.C.O.T. ar contribui la stabilirea corecta a situatiei de fapt, prin administrarea tuturor probelor necesare si utile cauzei cu respectarea drepturilor procesuale ale partilor".Procurorul-sef al DIICOT, Felix Banila, a declarat miercuri ca, in cazul Caracal nu este neglijata nicio pista, nicio varianta si ca si-ar dori, din tot sufletul, ca fetele sa fie gasite in viata.