DIICOT anunta ca nu are niciun rezultat ADN din oasele despre care Dinca sustine ca sunt ale Luizei: Sunt prea arse

o parte

fragmente osoase de natura umana

nu s-a putut evidentia niciun profil ADN

asupra intregului material probator, inclusiv asupra dintilor si a altor mijloace materiale de proba gasite cu ocazia cercetarii la fata locului

Ce anunta DIICOT acum 2 zile si balbaiala de vineri seara

Declaratiile lui Dinca despre oasele din padure

Ziare.

com

Din comunicat aflam ca inca nu au fost testate toate fragmentele gasite in locul indicat de Dinca si ca urmeaza ca analizele sa continua, precum si ca cele actuale sa fie refacute."In dimineata zilei de 17.08.2019, Institutul National de Medicina Legala 'Mina Minovici' a inaintat Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism constatarile preliminare ale expertizei genetice judiciare, potrivit carora:- au fost expertizate de catre Institutul National de Medicina Legaladintre probele ridicate cu ocazia cercetarii la fata locului efectuata la zona de liziera de padure, respectiv- avand in vedere starea de calcinare excesiva a acestora, ca urmare a actiunii factorilor fizico - chimici la care a fost supus materialul biologic osos,Precizam ca, prin adresa emisa astazi, procurorii DIICOT-Structura Centrala au reiterat Institutului National de Medicina Legala 'Mina Minovici', dispozitia de efectuare in continuare, in regim de urgenta, a expertizei genetice judiciareDirectia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism va continua sa informeze opinia publica, cu celeritate, de indata ce vom primi noi informatii de la Institutul National de Medicina Legala 'Mina Minovici'".Amintim ca DIICOT a transmis acum doua zile, miercuri, ca raportul preliminar de expertiza medico-legala antropologica asupra fragmentelor osoase gasite in padure arata ca acestea nu apartin Alexandrei, ci unei alte fete cu varsta cuprinsa intre 15-19 ani.DIICOT informa atunci ca urmeaza sa se stabileasca prin finalizarea analizei ADN daca fagmentele osoase apartin sau nu Luizei Melencu. Toate informatiile aratau ca raportul va fi prezentat vineri.Insa vineri toata ziua a fost tacere. Seara, insa, total neasteptat, avand in vedere ca nu a mai avut nicio interventie in caz pana acum, Ministerul Sanatatii anunta ca IML a finalizat si trimis catre DIICOT raportul in cauza.DIICOT iese la randu-i public si anunta ca nu a primit niciun raport inca, declaratie pe care o mentine si doua ore mai tarziu.In cele din urma, comunicatul venit in urma raportului a fost transmis la peste 13 ore de la momentul in care Ministerul Sanatatii a anuntat ca e la DIICOT.Cat despre fragmentele osoase din padure, amintim ca procurorii DIICOT le-au gasit pe 5 august, intr-un sac, la indicatiile primite de la Gheorghe Dinca. Principalul suspect al crimelor din Caracal a sustinut, la acel moment, ca este vorba despre ramasitele umane ale Luizei Melencu, fata de 18 ani care a disparut in luna aprilie Dinca sustine ca a sechestrat-o si apoi a ucis-o in aceeasi zi.Alte fragmente osoase au fost descoperite de anchetatori si in curtea lui Gheorghe Dinca, insa perchezitiile continua si vor mai dura o perioada destul de lunga, avand in vedere dimensiunea zonei cercetate. Singurul rezultat cert la acest moment din partea INML a stabilit ca oasele din curtea lui Dinca au ADN-ul Alexandrei Maceseanu, fata de 15 ani care a reusit sa sune si la 112, insa autoritatile nu i-au putut salva viata.