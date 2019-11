DIICOT anunta ca raportul protestului din 10 august cuprinde evaluari despre capacitatea de reactie a fortelor de ordine

"Desecretizam dosarul 10 august!"

Potrivit DIICOT, in document sunt evaluari contextuale cu privire la modul de desfasurare a evenimentelor si cu privire la capacitatea de reactie a fortelor de ordine."Urmare a informatiilor aparute in spatiul public, Biroul de Informare si Relatii Publice aduce la cunostinta urmatoarele:Inscrisul intitulat "Informarea privind manifestatia de protest desfasurata in municipiul Bucuresti, in data de 10.08.2018", declasificat de catre M.A.I. la data de 14.11.2019, nu cuprinde date referitoare la implicarea unor persoane fara atributii in activitatea de gestionare a interventiei jandarmeriei in timpul protestelor, ci evaluari contextuale cu privire la modul de desfasurare a evenimentelor si cu privire la capacitatea de reactie a fortelor de ordine", se arata intr-un comunicat.Totodata, DIICOT mentioneaza ca "afirmatiile in sensul ca "potrivit unor surse din DIICOT, Mihai Valeriu ar fi tinut permanent legatura cu Liviu Dragnea si liderii huliganilor" nu au un fundament real".Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat joi, in cadrul unei scurte conferinte de presa, ca raportul privind dosarul 10 august a fost declasificat si inaintat procurorilor DIICOT Conform Codului de Procedura Penala,Marcel Vela a precizat ca nu stie de ce fostul ministru de Interne Carmen Dan a refuzat sa declasifice raportul si a anuntat ca sunt in curs de derulare mai multe anchete administrative care ii privesc pe sefii Jandarmeriei implicati in reprimarea protestului din Piata Victoriei, urmand ca saptamana viitoare sa anunte eventualele sanctiuni disciplinare.Marcel Vela a declarat, la audierea din comisiile de specialitate din Parlament, ca raportul privind evenimentele din 10 august 2018 trebuie desecretizat pentru a elimina neincrederea existenta in randul populatiei. Ulterior, ministrul a anuntat ca dosarul violentelor din 10 august din Piata Victoriei va fi desecretizat in aceasta saptamana, iar miercuri, seful Cancelariei, Ionel Danca, a anuntat, dupa sedinta de guvern, ca ministrul a prezentat, in cadrul sedintei, stadiul desecretizarii dosarului violentelor din 10 august din Piata Victoriei."Procedurile pentru desecretizarea dosarului 10 august sunt in curs de finalizare si urmeaza sa fie publicat acest raport in cel mai scurt timp. Astazi (miercuri - n.red.) se asteapta finalizarea acestor proceduri", a spus Danca.PNL si-a asumat prin programul de guvernare desecretizarea dosarului deschis in urma violentelor de la mitingul care a avut loc in Piata Victoriei in 10 august 2018.