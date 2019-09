DIICOT anunta ca s-a facut reconstituirea partiala a infractiunilor din cazul Caracal: Se cere prelungirea arestarii preventive a lui Dinca

Ziare.

Procurorii DIICOT - Structura Centrala, impreuna cu ofiteri de politie judiciara delegati in cauza, pe baza materialului probator administrat pana in prezent, au trecut, in 16 si 17 septembrie, la reconstituirea partiala a activitatilor ce repezinta elementul material al infractiunilor cercetate in cauza denumita generic "Caracal", se arata intr-un comunicat de presa al institutiei."Activitatile intreprinse au vizat indicarea de catre inculpatul Dinca Gheorghe a principalelor momente sub aspectul racolarii, rapirii, adapostirii, violarii si uciderii celor doua victime, precum si modalitatea si mijloacele comiterii infractiunii de profanare de cadavre, in raport de aceleasi doua victime", arata DIICOT.In paralel cu aceste activitati au fost efectuate audieri de martori la sediul Politiei Municipiului Caracal si s-a formulat propunere de prelungire a masurii arestului preventiv fata de inculpatul Dinca Gheorghe, pentru o perioada de 30 de zile, catre Tribunalul Olt.Reconstituirea crimelor de la Caracal a inceput, luni, inculpatul fiind transportat din nou la locuinta sa si apoi pe traseul pe care se presupune ca l-ar fi urmat in ziua in care sustine ca a rapit-o, a sechestrat-o si apoi a ucis-o pe Alexandra Macesanu. Luni si marti, Gheorghe Dinca le-a aratat anchetatorilor cum le-a ucis pe cele doua fete, Luiza Melencu, in aprilie, si Alexandra Macesanu, in iulie.Gheorghe Dinca a fost transportat, luni, cu o autospeciala de la Bucuresti la Caracal, iar reconstituirea crimelor a inceput. Initial, anchetatorii, insotiti de Gheorghe Dinca, s-au deplasat la locuinta acestuia din Caracal, iar apoi s-a pornit pe traseu. In cursul zilei de luni, anchetatorii au incercat sa reconstituie actiunile lui Gheorghe Dinca din 24 iulie, cand inculpatul sustine ca a rapit-o, a sechestrat-o si apoi a ucis-o pe Alexandra Macesanu.Reconstituirile au continuat si marti. In cele doua zile, Gheorghe Dinca le-a aratat anchetatorilor cum le-a rapit pe Luiza Melencu, in aprilie, si pe Alexandra Macesanu, in iulie, cum le-a dus la casa sa - asa cum sustine - cum le-a ucis si apoi cum a scapat de cadavrele lor.Gheorghe Dinca a declarat procurorilor ca le-a ucis pe Luiza Melencu, adolescenta de 18 ani disparuta in luna aprilie, si Alexandra Macesanu, fata de 15 ani disparuta in luna iulie. Barbatul sustine ca le-a rapit, le-a sechestrat si le-a ucis, trupurile fiind arse intr-un butoi metalic din curtea sa.Anchetatorii au gasit, in butoiul invocat, cenusa, fragmente de oase si dinti, iar analizele efectuate de Institutul de Medicina Legala Bucuresti au aratat ca, in proportie de 99,93%, acestea apartin Alexandrei Macesanu.De asemenea, anchetatorii au gasit, la indicatiile lui Dinca, la liziera unei paduri din Caracal, in saci, cenusa si resturi de oase, insa analizele legistilor nu au putut stabili daca acestea apartin Luizei Melencu.