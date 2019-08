DIICOT are in lucru 1.600 de dosare de trafic de persoane, trafic de minori si pornografie infantila

Dosare in 2017

Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism arata dinamica fenomenului infractional al traficului de persoane, traficului de minori si al pornografiei infantile din ultimii ani.In 2017, in ceea ce priveste infractiunea de, s-au constatat 304 victime si a fost intocmit "un numar de 39 de rechizitorii si acorduri de recunoastere a vinovatiei, prin care au fost trimisi in judecata un numar de 151 inculpati, dintre care 88 in stare de arest preventiv".Totodata, sursa citata mai precizeaza ca au existat 272 de victime ale infractiunii de. Procurorii au intocmit astfel 76 de rechizitorii si acorduri de recunoastere a vinovatiei, prin care au fost trimisi in judecata un numar de 211 inculpati, dintre care 121 in stare de arest preventiv.Cu privire la infractiunea de, se mai arata ca in 2017 s-a intocmit un numar de 120 de rechizitorii si acorduri de recunoastere a vinovatiei si au fost trimisi in judecata 163 de inculpati, dintre care 46 in stare de arest preventiv.DIICOT mai arata ca, in comparatie cu anul precedent, in 2018 numarul victimelor a scazut in ceea ce priveste, inregistrandu-se 143 de victime in cauzele aflate pe masa procurorilor.Totodata, numarul rechizitoriilor si acordurilor de recunoastere a vinovatiei creste doar cu o cifra - Directia a intocmit "un numar de 40 de rechizitorii si acorduri de recunoastere a vinovatiei, prin care au fost trimisi in judecata un numar de 120 inculpati, dintre care 71 in stare de arest preventiv".Procurorii mai arata ca pentru acelasi an, infractiunea dea inregistrat un numar de 159 de victime, pentru care s-au intocmit "60 de rechizitorii si acorduri de recunoastere a vinovatiei, prin care au fost trimisi in judecata un numar de 169 inculpati, dintre care 98 in stare de arest preventiv".In ceea ce priveste pornografia infantila, procurorii au intocmit 129 de rechizitorii si acorduri de recunoastere a vinovatiei, prin care au fost trimisi in judecata un numar de 156 inculpati, dintre care 36 in stare de arest preventiv.In, reprezentantii DIICOT arata ca au existat 73 de victime ale traficului de persoane, fiind intocmite 18 de rechizitorii si acorduri de recunoastere a vinovatiei, prin care au fost trimisi in judecata un numar de 38 inculpati, dintre care 13 in stare de arest preventiv.Traficul de minori a inregistrat 65 de victime in primul semestru al lui 2019. De asemenea, potrivit procurorilor, a fost intocmit "un numar de 34 de rechizitorii si acorduri de recunoastere a vinovatiei, prin care au fost trimisi in judecata un numar de 67 inculpati, dintre care 23 in stare de arest preventiv".Pentru infractiunea de pornografie infantila, reprezentantii DIICOT informeaza ca s-au intocmit 64 de rechizitorii si acorduri de recunoastere a vinovatiei, prin care au fost trimisi in judecata 96 inculpati, dintre care 13 in stare de arest preventiv.Totodata, DIICOT precizeaza ca la nivel national procurorii au in lucru peste 1.600 de dosare care privesc infractiunile de trafic de persoane, trafic de minori, dar si cauze ce vizeaza pornografia infantila."De asemenea, in prezent, exista la nivel national in lucru un numar de 964 dosare avand ca obiect infractiunile de trafic de persoane si trafic de minori, respectiv un numar de 667 dosare avand ca obiect infractiunea de pornografie infantila", mai spune DIICOT.