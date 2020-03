DIICOT: Cea mai falsificata bancnota romaneasca e cea de 100 de lei. Dolarii falsi, folositi la plata serviciilor sexuale

Care este situatia in cazul euro

Banii contrafacuti, folositi in tranzactii

Dolarii, folositi la plata serviciilor sexuale

Procurorii precizeaza ca fenomenul fals de moneda este o infractiune itineranta, transfrontaliera. Bancnotele contrafacute sunt principalul atu pe care il au falsificatorii in fata autoritatilor, in sensul ca o bancnota contrafacuta calitativ superior poate produce prejudicii majore, atat persoanei asupra careia este descoperita cat si sigurantei nationale, prin contrafacerea bancnotei nationale."Bancnotele contrafacute nu mai sunt asa de usor de detectat in momentul plasarii, fapt explicat prin calitatea lor, dar si de existenta unor imprejurari favorabile - lipsa verificarii minimale a numerarului in momentul tranzactiei, neatentia sau necunoasterea elementelor de siguranta ale bancnotei autentice etc.," se arata in documentul citat, care poate fi accesat pe site-ul DIICOT. Pentru moneda euro, in anul 2019 s-au inregistrat cresteri ale plasarii de bancnote, cele mai utilizate bancnote contrafacute fiind cele din cupiura de 20, 50 si 100 de euro.," explica procurorii.Din numarul bancnotelor euro contrafacute depistate in segmentul bancar o mica pondere este constituita si de bancnotele introduse in tara de catre cetatenii romani care muncesc in strainatate sau care au intrat in posesia acestora fara sa aiba cunostinta de calitatea reala a bancnotelor.Potrivit DIICOT, particularitatile fenomenului inregistrat pe segmentul monedei unice europene se caracterizeaza prin faptul ca modurile de operare cele mai folosite sunt tranzactiile intre persoane fizice, care au ca obiect cumpararea de auto second-hand, telefoane mobile, cumpararea de animale etc. folosindu-se site-urile specializate de unde sunt recrutate viitoarele victime (ex: OLX), ponderea depistarilor fiind reprezentata de segmentul bancar si este formata din bancnotele suspecte de fals depistate la ghiseu si scaderea numarului de bancnote contrafacute din cupiurile mari, in special cele de 200 euro.In ceea ce priveste dolarul american, in anul 2019, plasarile au fost in crestere fata de anii anteriori, bancnota uzitata intr-o proportie de 98% fiind cea din cupiura de 100.," conchide DIICOT.