DIICOT cere ajutorul FBI pentru profilul lui Dinca si expertiza ADN in cazul Luizei Melencu

Mama Luizei, citata pe 26 septembrie

Ziare.

com

Potrivit DIICOT, analiza genetica de tip mitocondrial - ADN-ul continut de mitocondrii - nu poate fi efectuata pe teritoriul Romaniei de catre niciun laborator autorizat, la Institutul National de Medicina Legala "Mina Minovici" efectuandu-se doar analiza genetica de tip cromozomial.In acest sens, au fost puse la dispozitia Biroului Federal de Investigatii fragmentele osoase ce urmeaza a fi supuse analizei."Prin aceeasi comisie rogatorie, s-a solicitat asistenta specialistilor din cadrul FBI in vederea stabilirii profilului psihologic/comportamental al inculpatului Dinca Gheorghe," explica DIICOT.Procurorii precizeaza ca, in cauza, nu exista date sau indicii care sa conduca la ipoteza implicarii in vreun fel a vreunui cetatean american in activitatile ce formeaza obiectul dosarului de urmarire penala, iar efectuarea unei comisii rogatorii cu Statele Unite ale Americii este motivata exclusiv de inalta specializare a FBI in materia analizelor si expertizelor in cauze de acest gen.DIICOT mai arata ca activitatile procedurale ce o privesc pe Monica Georgeta Melencu, mama Luizei, se afla in conexiune cu activitatile anterior mentionate."Partea civila, numita Melencu Monica Georgeta, a fost citata pentru data de 26 septembrie 2019, in vederea punerii in executare a autorizarii emise la data de 23 septembrie 2019 de catre Tribunalul Bucuresti," precizeaza DIICOT.Asta dupa ce un judecator de la Tribunalul Bucuresti a autorizat prelevarea de probe biologice de la Monica Melencu. Femeia s-a opus prelevarii de probe, dar DIICOT a cerut unui magistrat sa autorizeze recoltarea de probe biologice.I.S.