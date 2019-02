DIICOT anunta Guvernul ca ii blocheaza activitatea: Banii din buget nu le ajung nici de utilitati, nici de anchete

Ziare.

In proiectul de buget pe anul 2019 la Titlul II "Bunuri si servicii" publicat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, suma alocata pentru D.I.I.C.O.T. este in cuantum de 14.500.000 lei, din care 2.000.000 lei reprezinta fondul de flagrant, conform art. 20 din OUG 78/2016, suma ce nu poate fi utilizata pentru plati de bunuri si servicii.Avand in vedere faptul ca pentru buna desfasurare a activitatii D.I.I.C.O.T. sunt necesare credite bugetare in suma de aproximativ 1.500.000 - 1.600.000 lei/luna, rezulta faptul ca, intr-un an, sunt necesare credite in suma de 18.000.000 - 19.000.000lei.Mentionam ca, la data de 31.01.2019, D.I.I.C.O.T. inregistreaza debite in suma de 3.595.374,59 lei, astfel ca, dupa achitarea acestora,", transmite DIICOT, joi, intr-un comunicat de presa De asemenea, sursa citata precizeaza ca datorii semnificative se inregistreaza si la plata serviciilor postale, de telefonie fixa si mobila, servicii de curatenie, service-uri auto si intretinerea si functionarea echipamentelor.In plus, pentru a nu fi debransate de la utilitati, unele sedii DIICOT si-au achitat datoriile datorita personalului, care a scos bani din propriul buzunar."Un alt aspect pe care il aducem in atentie este acela ca societatile care furnizeaza utilitati (energie electrica, gaze naturale, apa, canal si salubrizare)Pentru a nu fi debransate de la utilitati, la unele dintre sedii,", explica institutia.Totodata, DIICOT mai subliniaza ca o alta cauza care conduce la blocarea activitatii institutiei o reprezinta faptul ca, pana la data de 06.02.2019, nu au fost efectuate deschiderile de credite pentru luna ianuarie, desi institutia a transmis numeroase solicitari atat ordonatorului principal de credite, cat si Ministerului Finantelor Publice.De asemenea, sumele prevazute in buget nu sunt necesare pentru a asigura salariile celor 50 de politisti judiciari."Ca si consecinta,Totodata, creditele cuprinse in proiectul de buget pe anul 2019 la Titlul I "Cheltuieli de personal" si Titlul II "Bunuri si servicii"prevazuti la art. 18 alin 1 din OUG 78/2016, aprobata prin Legea 120/2018.Precizam ca, incadrarea in structura D.I.I.C.O.T. a acestor politisti este necesara si utila din perspectiva asigurarii deplinei functionari operationale a institutiei si pentru o aparare sociala eficienta impotriva unor fenomene infractionale grave si chiar flagelare sub anumite aspecte (spre exemplu, traficul si consumul ilicit de droguri, traficul de substante psihoactive si traficul de precursori) ", mai arata documentul.