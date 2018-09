DIICOT: Protocolul clasificat incheiat de Parchetul General cu SRI nu a mai fost invocat din martie 2017

Ziare.

Biroul de Informare si Relatii Publice din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) precizeaza, ca urmare a discutiilor din spatiul public avand ca obiect protocolul clasificat incheiat in anul 2016 intre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Serviciul Roman de Informatii, ca, din verificarile efectuate, a rezultat faptul ca din luna martie a anului 2017 acesta nu a mai fost invocat in corespondenta institutionala a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism.Un protocol incheiat intre Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie (PICCJ) si Serviciul Roman de Informatii (SRI) in 7 decembrie 2016 a fost publicat, in 23 august, de consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, pe pagina sa de Facebook. Documentul secret, care prevede cooperarea intre cele doua institutii "pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin", este semnat de catre Augustin Lazar si Eduard Helvig.De asemenea, pe site-ul Ministerului Public a fost publicat un protocol nesecret incheiat la aceeasi data intre Ministerul Public si SRI, privind cooperarea pentru stabilirea conditiilor concrete de acces la sisteme tehnice ale Centrului National de Interceptare a Comunicatiilor.In 24 august, Ministerul Public a facut precizari in legatura cu cele doua protocoale incheiate in 2016 cu Serviciul Roman de Informatii (SRI) , spunand ca cel care are caracter secret si-a incetat efectele in martie anul trecut, iar procedura de declasificare a lui a fost deja inceputa, fiind informati atat Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), cat si Ministerul Justitiei.Directorul SRI, Eduard Hellvig, a declarat, tot in 24 august, ca nu mai exista in vigoare niciun protocol care sa aiba legatura cu infaptuirea justitiei in Romania. El a spus ca SRI isi poate indeplini atributiile conform legii si fara aceste protocoale. Hellvig a subliniat ca personal nu are ce sa-si reproseze.