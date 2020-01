DIICOT sustine ca rechizitoriul lui Dinca nu s-a "scurs" in presa de la procurori si cere verificari la Tribunalul Olt

Demersuri la Tribunalul Olt

Aceasta este concluzia unor verificari dispuse de procurorul sef adjunct al DIICOT, Giorgiana Hosu, cu privire la posibilitatea ca dosarul sa fi fost transmis de catre personalul institutiei reprezentantilor mass-media sau altor persoane.Giorigiana Hosu este unul dintre procurorii care au instrumentat ancheta in acest caz si este propunerea ministrului Justitiei, Catalin Predoiu, pentru a ocupa functia de procuror-sef DIICOT.Precizarile parchetului remise Ziare.com intr-un comunicat de presa vin dupa ce mai multe site-uri au publicat integral rechizitoriul DIICOT, imediat dupa trimiterea in judecata a lui Gheorghe Dinca, in care apareau declaratii si interceptari telefonice revoltatoare, dar si mai multe date personale.DIICOT a facut demersuri catre sefii Tribunalului Olt, instanta care a fost sesizata cu judecarea dosarului, pentru a dispune verificari cu privire la transmiterea acestui rechizitoriu."In acest sens au fost efectuate demersuri catre conducerea Tribunalului Olt, caruia i-a fost inaintat rechizitoriul la data de 15 ianuarie 2020 atat in format letric, cat si in format electronic, pentru a dispune verificari cu privire la modul in care a fost transmis actul de sesizare cu nerespectarea dispozitiilor Legii 544/2001 si a Ghidului de bune practici privind relatia sistemului judiciar cu mass-media," arata DIICOT.I.S.