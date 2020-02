DIICOT: Tribunalul Olt sustine ca nu a transmis presei rechizitoriul lui Dinca

Ziare.

com

Marti, presedintele Tribunalului Olt a transmis procurorului sef adjunct DIICOT o adresa cu privire la verificarile efectuate in legatura cu modalitatea in care rechizitoriul in dosarul Caracal a fost transmis reprezentantilor mass media.In respectiva adresa, conducerea Tribunalului a informat ca (...) copia rechizitoriului a fost transmisa in format electronic, de grefierul sef al sectiei penale, la cerere, aparatorilor alesi ai partii civile M.M.G. si ca personalul instantei nu a transmis reprezentantilor mass media o copie a actului de sesizare a instantei, dupa cum se arata intr-un comunicat al DIICOT.Amintim ca pe 29 ianuarie DIICOT a anuntat ca in urma unor verificari dispuse de procurorul sef adjunct al DIICOT, Giorgiana Hosu, s-a descoperit ca rechizitorul prin care Gheorghe Dinca a fost trimis in judecata in dosarul crimelor de la Caracal nu a ajuns in mass-media fiind comunicat de catre personalul DIICOT si a cerut verificari la Tribunalul Olt.A.G.