DIICOT vine cu detalii in cazul Caracal: Cum a determinat INML ca este ADN-ul Alexandrei in casa lui Dinca

Procurorii arata cum a ajuns INML la concluzia ca profilul genetic este al fetei disparute."Precizam ca, in urma analizelor de laborator ale probelor ridicate, efectuate pana in prezent,Concluzia ne-a fost comunicata aseara, 2 august, de catre reprezentanti ai INML, urmand ca astazi sa ne fie transmis si raportul specialistilor continand aceleasi date", informeaza DIICOT, intr-un comunicat de presa, dupa ce ieri spusese ca a primit de la INML raportul de expertiza medico-legala privind fragmentele osoase si dentare, insa concluziile vor fi comunicate dupa ce va fi primit si raportul asupra materialului genetic.Alexandru Cumpanasu, seful ONG-ului Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei, care este unchiul Alexandrei, a dezvaluit vineri seara ca oasele gasite in casa lui Gheorghe Dinca apartin fetei. El a spus ca ministrul Justitiei, Ana Birchall, i-a anuntat deja pe membrii familiei Alexandrei."Concluzia expertizei nu este o informatie confidentiala in cadrul urmaririi penale, ci este o informatie de interes public, care trebuia comunicata familiei, fapt pentru care familia victimei a fost de indata si neintarziat anuntata, din respect si compasiune fata de suferinta pe care o resimte, avand in vedere si solicitarea acesteia in acelasi sens, respectiv de a nu lua cunostinta din alte surse de informare", explica DIICOT azi decizia luata ieri.Procurorii si criminalistii continua azi cercetarile la fata locului."DIICOT continua activitatile incepute in ziua de ieri, potrivit comunicarii anterioare, prin cercetarea efectuata de echipe complexe, a locuintei inculpatului, echipe formate din procurorii care efectueaza UP, politisti specializati in cercetarea infractiunii de omor, criminalisti si politisti din cadrul structurii specializate a IGPR - DCCO", adauga procurorii, care promit ca la finalul activitatilor de astazi se va reveni "cu un nou comunicat/declaratie de presa".Surse din ancheta au declarat pentruca, in acest moment, exista informatii aproape certe despre trei victime, in baza probelor analizate.Este vorba despre Alexandra Macesanu, iar alte fragmente de oase si probe biologice gasite indica faptul ca mai sunt doua victime, doua fete.Mai mult, surse apropiate anchetei spun ca exista indicii ca inca 20 de disparitii ar putea avea legatura cu Gheorghe Dinca , fiind facute cercetari amanuntite in acest moment legat de posibila ucidere a inca 20 de fete.