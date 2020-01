Dinca a fost adus din nou la DIICOT, dupa ce si-a schimbat declaratia si nu mai recunoaste ca a omorat-o pe Luiza

Ziare.

Audierea lui Dinca vine dupa ce acesta si-a schimbat declaratia initiala si nu mai recunoaste ca ar fi ucis-o pe Luiza Melencu, data disparuta in luna aprilie 2019.La audiere participa si avocata familiei Melencu, care a spus ca la dosar nu exista niciun fel de probe, in afara declaratiilor date de Gheorghe Dinca.La inceputul anchetei DIICOT, Gheorghe Dinca a recunoscut ca a ucis-o pe Alexandra Macesanu, in varsta de 15 ani, pe data de 25 iulie si, ulterior, i-a incinerat corpul intr-un butoi din curtea casei sale.De asemenea, el a sustinut ca a ucis-o si pe Luiza Melencu, de 18 ani, disparuta in luna aprilie, iar resturile corpului le-ar fi aruncat la marginea unei paduri de langa Caracal.In urma unei expertize ADN efectuate de INML s-a stabilit ca fragmentele osoase gasite in cenusa din butoiul metalic de la domiciliul lui Gheorghe Dinca apartin Alexandrei Macesanu, cu o probabilitate de 99,93%.INML a efectuat o alta expertiza a fragmentelor osoase descoperite langa padure, insa specialistii nu au reusit sa stabileasca cui apartine ADN-ul, astfel incat DIICOT a cerut ajutorul FBI.