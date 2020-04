Doi tulceni s-au dus sa-si cumpere "iarba" in Constanta si au declarat ca-si iau mancare. Au fost arestati

Flagrantul

Sursa: DIICOT

Ziare.

com

Cei doi barbati fost retinuti pentru 24 de ore de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Tulcea, fiind acuzati de operatiuni fara drept cu produse cu efecte psihoactive si fals in declaratii.Pe 7 aprilie 2020, Tribunalul Tulcea a dispus arestarea preventiva a celor doi inculpati pentru o perioada de 30 de zile.Conform anchetatorilor, totul incepe pe 6 aprilie, cand ofiterii de politie judiciara din cadrul SCCO Tulcea au efectuat o actiune de prindere in flagrant a celor doi inculpati, dupa ce acestia ar fi achizitionat la Constanta produse susceptibile a avea efecte psihoactive."In urma controlului efectuat asupra autoturismului cu care inculpatii se deplasau au fost descoperite si ridicate 54 de pliculete ce contineau substante cu efecte psihoactive, o tigareta confectionata artizanal cu fragmente vegetale si trei telefoane mobile," anunta DIICOT.Avand in vedere starea de urgenta instituita prin decretul presedintelui 195/2020 si prevederile Ordonantei Militare nr. 3/2020, politistii le-au solicitat persoanelor in cauza sa prezinte declaratia pe propria raspundere, ocazie cu care s-a constatat ca"Ca motiv era bifat, in fals, punctul 2, respectiv asigurarea de bunuri care acopera necesitatile de baza ale persoanelor si animalelor de companie/domestice," conchide DIICOT.I.S.