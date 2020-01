Dosarul Caracal ajunge in instanta. Procurorul general confirma rechizitoriul in cazurile Dinca si Risipiteanu

Ziare.

"In urma examinarii rechizitoriului, a dosarului cauzei si a referatelor intocmite de catre procurorii din cadrul Sectiei de urmarire penala si criminalistica si Serviciului de indrumare si control ce au format colectivul desemnat cu analizarea actelor de urmarire penala, constatand ca rechizitoriul intocmit de catre DIICOT in dosarulintruneste conditiile legalitatii si temeiniciei, ca au fost respectate dispozitiile legale care garanteaza aflarea adevarului, ca urmarirea penala este completa si exista probele necesare si legal administrate, azi, 15 ianuarie 2020, procurorul general al PICCJ, domnul Bogdan Dimitrie Licu, a confirmat rechizitoriul," arata Ministerul Public, intr-un comunicat de presa remisPrin rechizitoriul confirmat, procurorii DIICOT au dispus trimiterea in judecata in stare de arest preventiv a lui Gheorghe Dinca, acuzat de 8 infractiuni (trafic de persoane, trafic de minori, viol - doua infractiuni, omor calificat - doua infractiuni si profanarea de cadavre sau morminte - doua infractiuni) si a lui Stefan Risipiteanu, acuzat de savarsirea infractiunii de viol."De asemenea, in cauza au fost dispuse disjungeri, dispunandu-se si continuarea cercetarilor in rem sub aspectul comiterii infractiunilor de complicitate la omor, complicitate la trafic de persoane si trafic de minori," arata procurorii.I.S.